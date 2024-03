„Halt die Klappe!“: Johnny Depp soll Kollegin am Set beschimpft haben

Lola Glaudini stand 2001 mit Depp für „Blow“ vor der Kamera – eine unschöne Erfahrung, wie sie nun berichtet.

Nach dem XL-Gerichtsprozess von Johnny Depp und Ex-Frau Amber Heard vor knapp zwei Jahren gibt es neue Vorwürfe gegen den Schauspieler. Die ehemalige Filmpartnerin Lola Glaudini hat in einem Interview von einer verbalen Auseinandersetzung am Set berichtet.

„Ich dachte nur: Bloß nicht weinen“

Johnny Depp und Lola Glaudini waren zusammen in dem 2001er Drogendealer-Drama „Blow“ zu sehen. Depp spielte dabei den Kokain-Händler George Jung, Glaudini den Nebencharakter Rada.

In einer Episode des Podcasts „Powerful Truth Angles“ erzählte Glaudini nun von einer für sie traumatischen Situation zwischen ihr und dem „Fluch der Karibik“-Star am Filmset. Nachdem die Mimin die Anweisung des Regisseurs Ted Demme befolgt hatte – nach einem Monolog Depps sollte sie laut lachen – fuhr Depp aus der Haut. „Nach dem ‚cut‘ des Regisseurs kam er zu mir rüber, hielt mir drohend seinen Finger ins Gesicht und sagte: ‚Für wen zum Teufel hältst du dich? Für wen hältst du dich, verdammt? Halt deine verdammte Klappe. Ich bin hier und versuche, meinen Text zu sagen, und du lenkst die Aufmerksamkeit auf dich. Du verdammte Idiotin!’“

„Blow“ war nach zahlreichen Amateurfilmen der erste große Dreh der mittlerweile 52-Jährigen. Und der für sie sehr unangenehme Moment ereignete sich direkt am ersten Tag am Set. Nachdem Glaudini, nur im Bikini bekleidet und am Boden liegend, eingeschüchtert schwieg, soll Depp noch gesagt haben: „Oh, jetzt ist es nicht mehr so lustig? Kannst du jetzt die Klappe halten? Kannst du jetzt verdammt noch mal die Klappe halten? So still wie du jetzt bist, so bleibst du verdammt noch mal auch.“

Glaudini, die bis zu diesem Zeitpunkt ein großer Fan von Johnny Depp war, hatte in diesem Moment laut Interview lediglich einen Gedanken im Kopf: „Ich dachte nur: Bloß nicht weinen, bloß nicht weinen, bloß nicht weinen.“

Schauspielerin fühlte sich vom Team im Stich gelassen

Nachdem Filmemacher Ted Demme kein Wort zu dem beobachteten Vorfall verlor, distanzierte sich auch der Rest des Teams von der Schauspielerin. „Nach Drehschluss war ich wie eine Ausgestoßene. Niemand wollte mit mir reden, weil ich die Schlampe bin, die von [Johnny Depp] beschimpft wurde.“

Laut Lola Glaudini habe Depp ihr später beim Dreh eine „Entschuldigung ohne Entschuldigung“ geliefert. Er soll ihr erklärt haben, er reagierte ihr gegenüber so, da er so dermaßen in seine Rolle als Drogenbaron vertieft war. „Ich wollte nur sichergehen, dass alles cool zwischen uns ist?“, soll er sie noch gefragt haben. Glaudini entschied sich dazu, ruhig zu bleiben. „Ich hab ihn nur angesehen und gesagt: ‚Ich weiß nicht, wovon du redest. […] Na klar, alles cool!’“

Johnny Depp hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert.