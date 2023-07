CSD in Berlin 2023: Alle Infos zu Route, Motto, Programm und Wetter

Am Samstag (22. Juli) findet in Berlin wieder der Christopher Street Day statt – mit Auftritten von Tokio Hotel und Ton Steine Scherben.

Der Höhepunkt des Pride Month findet am 22. Juli mit dem CSD in Berlin statt. Bereits zum 45. Mal ziehen Menschen durch die Stadt und zeigen sich von ihrer bunten, verspielten, lebenslustigen Art, um für die Sichtbarkeit und die gesellschaftliche Gleichstellung der LGBTQIA+-Community zu demonstrieren und dabei auch zu feiern. Mehr als 100 Fußgruppen und 77 Fahrzeuge werden für die 7,4 Kilometer lange Strecke erwartet.

Das Motto in diesem Jahr: „Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“ Den Veranstaltern geht es bewusst auch darum, an die eigene Gemeinschaft zu appellieren, all jene mit einzubeziehen, die möglicherweise bisher kaum eine Stimme erhielten oder sich (bisher) nicht als Teil der queeren Bewegung verstehen.

Auf der Website des CSD heißt es dazu: „Sexualitäten, Identitäten und Lebensformen, die unserer LGBTIQA* Minderheit angehören oder auch nicht angehören, sollten in einer pluralen Gesellschaft ohne Ausnahmen mitbedacht und ihrer Selbstbestimmung akzeptiert als auch unterstützt werden. Ob queere Menschen, die Opfer des Krieges gegen die ukrainische Bevölkerung sind, queere Menschen während der Iran-Revolution oder im kleinsten Kreis in unserer Stadt Berlin, in der es zwischen überrepräsentierten und kaum wahrnehmbaren (sichtbaren) Menschen unserer Community, oftmals fehlende Empathie und Solidarität gibt. Wir müssen endlich wieder jene Regenbogenstadt werden, von der alle so gern sprechen – als Gemeinschaft – und durch mehr Support der Politik. Ihren Worten muss grundlegend mehr Aktionismus folgen.“

CSD in Berlin 2023: Wann geht es los, wo geht es lang?

Der CSD beginnt am Samstag um 12 Uhr und der Demonstrationszug startetn von der Leipziger Straße / Ecke Spittelmarkt aus in Richtung Mitte zum Bundesrat und Potsdamer Platz. Danach geht es noch Richtung Schöneberg und Nollendorfplatz. Von dort läuft der Marsch in Richtung Siegessäule und findet auf der Straße des 17. Juni ihr Ziel. Gegen 16.30 Uhr sollten die ersten Wagen und Demonstrantinnen und Demonstranten am Brandenburger Tor sein. Hier wird dann auch die Abschlusskundgebung stattfinden.

Für den CSD sind bereits seit 20. Juli die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor, die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße sowie Yitzhak-Rabin-Straße und Pariser Platz für den restlichen Verkehr gesperrt. Zusätzlich gesperrt sind am 22. Juli, am Tag des CSD, die John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße/Dorotheenstraße zwischen Spreeweg und Ebertstraße.

Besucherinnen und Besucher des CSD wird geraten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Aufgrund der Demonstration könnte es aber wie auch schon in vergangenen Jahren zur Sperrung einzelner U-Bahn-Stationen kommen. Das wären in dem Fall S+U Brandenburger Tor, U Bundestag und U Nollendorfplatz.

CSD in Berlin 2023: Wie sieht das Programm bei der Kundgebung aus?

Die Kundgebung zum CSD wird mehrere Redebeiträge umfassen, mit Fokus auf die weltweit angefeindete Drag-Community und anschließendem Kulturprogramm. Es werden auch mehrere Preise verliehen, darunter die „Soul of Stonewall“-Awards. Ausgezeichnet wird auch der Historiker Dr. Lutz van Dijk, der eine Petition zum gesonderten Gedenken queerer Menschen im Bundestag mit einreichte. Im Verlauf des Tages sollen etwa 150 Reden gehalten werden. Der Regierender Bürgermeister, Kai Wegner, und der Berliner Queer- Beauftragter, Alfonso Pantisano, werden ebenfalls ihre Stimme erheben. Ende der Veranstaltung ist um Mitternacht.

Das Kulturprogramm im Anschluss an die Kundgebung umfasst Auftritte von Tokio Hotel und Ton Steine Scherben und vielen weiteren Überraschungsgästen.

CSD in Berlin 2023: Wie wird das Wetter?

Für den Samstag wird ein Sonne-Wolken-Mix erwartet. Vereinzelt schwache Schauer sind möglich, es soll aber weitgehend trocken bleiben bei Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad.

Gut zu wissen: Der erste Christopher Street Day in Berlin fand am 30. Juni 1979 statt. Motto damals war „Gay Pride“. Insgesamt 450 Demonstranten waren auf der Straße dabei.