Dakota Johnson und Chris Martin: Heimliche Trennung?

Ein Insider soll verraten haben, dass es in der Beziehung der beiden kriselte.

Dakota Johnson und Chris Martin sollen seit 2017 eine Beziehung führen. Zwar hielten die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann ihre Liebe stehts geheim, doch 2021 sprach Johnson dann erstmalig über das Verhältnis zu Martin. „Wir sind bereits eine ganze Weile zusammen und gehen auch manchmal aus. Jedoch arbeiten wir beide so viel, dass wir es viel mehr genießen, zu Hause zu sein. Wir lieben es, es uns einfach gemütlich zu machen und ganz privat für uns zu sein“, sagte sie gegenüber „ELLE“.

Doch die Beziehung schien nicht immer gut zu laufen. Denn ein Insider soll nun bekannt gemacht haben, dass Johnson und Martin zwischenzeitig getrennte Wege gegangen sind. Die anonyme Person wandte sich mit der Information an „Daily Mail“.

Dakota Johnson & Chris Martin: Zwischen Reibereien und Kinderwunsch

Ein Insider verriet dem Medienunternehmen, dass die Beziehung der beiden zuletzt „heftig gekrieselt“ haben soll. Die 34-Jährige und der 47-Jährige stritten viel und sahen sich aufgrund ihres vollen Terminkalenders wenig. Der Krisenhöhepunkt ereignete sich im Sommer 2019. Der Grund: Chris Martin äußerte einen Kinderwunsch, doch Dakota Johnson war noch nicht bereit für Familienzuwachs. Diese Unstimmigkeiten führten letztendlich zu einer Beziehungspause. Doch nun scheint ein Happy End in Sicht zu sein. „Sie hatten Höhen und Tiefen, aber jetzt sind sie definitiv wieder zusammen“, berichtet der Insider.

Gwyneth Paltrow als Paar-Therapeutin?

Es gibt bestimmt Personen, an die man sich mit einer Beziehungskrise eher wenden würde, als an die Ex-Freundin des Partners. Denn Gwyneth Paltrow und Chris Martin waren bis 2014 für 13 Jahre ein Paar. Allerdings seien die beiden im Guten auseinandergegangen. Wie gut, das zeigt sich jetzt. Denn Paltrow soll dafür gesorgt haben, dass Dakota Johnson und Chris Martin ihre Diskrepanzen überwunden haben. Eine Quelle soll „US Weekly“ verraten haben: „Gwyneth ist diejenige, die sie dazu gedrängt hat. Gwyneth ist glücklich, wenn Chris glücklich ist, sie will nur das Beste für ihn.“

Auch für Johnson soll die Schauspielerin alles Gute zu wollen. So sagte sie über die 34-Jährige: „Wir sind eigentlich sehr gute Freunde. Ich liebe sie so sehr. Sie ist eine bezaubernde, wunderbare Person.“ Johnson wiederum scheint auch kein Problem damit zu haben, dass Chris Martin mit seiner Ex-Frau im guten Kontakt steht. Über die gemeinsamen Kinder Apple und Moses des Paares sagt sie gegenüber „Bustle“: „Ich liebe diese Kinder, als hinge mein Leben davon ab. Mit meinem ganzen Herzen.“