Damon Albarn kündigt Blur-Pause an: „Es ist zu viel für mich“

Erst 2023 kehrte die Band aus einer längeren Pause zurück, jetzt soll es wieder soweit sein.

Erst 2022 kündigten Blur nach einer achtjährigen Pause ihre Wiederkehr für 2023 an – mit neuer Platte und gleich mehreren Live-Shows. Jetzt teilte Damon Albarn aber mit, dass die Rockband bis auf weiteres eine Pause einlegen werde. Wie lange diese gehen soll, äußerte er aber nicht. „Es ist zu viel für mich“, begründete er die Entscheidung.

In einem Interview mit der französischen Zeitschrift „Les Inrockuptibles“, verkündete der Brite, dass es für ihn wieder an der Zeit sei, eine Auszeit zu nehmen. „Es war das Richtige und eine große Ehre, diese Songs noch einmal zu spielen, Zeit mit diesen Jungs zu verbringen, ein Album zu machen, bla-bla-bla“, hieß es zu dem Thema von Damon Albarn.

Ob es nach erneuter Blur-Stille ein Comeback geben werde, machte der Sänger jedoch nicht wirklich klar: „Ich sage nicht, dass ich es nicht wieder tun werde, es war ein wunderschöner Erfolg, aber ich schwelge nicht in der Vergangenheit.“

Arbeit an neuem Gorillaz-Album

Für die Zukunft hat Damon Albarn aber insgesamt viel geplant. Er teilte im Interview mit, dass er an einer „Oper arbeiten wird, die nächstes Jahr in Paris aufgeführt wird“, so der Musiker. Mit Gorillaz-Mitbegründer Jamie Howlett wolle er sich zudem in Indien treffen, um „mit der Arbeit an einem neuen Gorillaz-Album zu beginnen“, erklärte er weiterhin.

Zuletzt veröffentlichen Blur ihr neuntes Studioalbum THE BALLAD OF DARREN und spielten dazu vergangenen Monat ihre letzte geplante Show in Südamerika.