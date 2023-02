Gorillaz: Netflix bricht Filmprojekt über Damon Albarns virtuelle Band ab

Foto: PR, Gorillaz. All rights reserved.

Damon Albarn erklärte in einem Interview, dass die Produktion des ursprünglich geplanten Gorillaz-Films für Netflix abgebrochen wurde. Grund dafür seien Kürzungen des Streaming-Anbieters, damit kein Überangebot entstehe, sowie Personaländerungen.

„Die Streaming-Plattform, für die wir den Film machen wollten, hat einen Rückzieher gemacht. Sie haben Panik bekommen, weil sie zu viele Inhalte produziert haben und wollten die Film-Angebote reduzieren“, sagte er dem belgischen Magazin „Humo“. „Und, wie es in Hollywood schon seit Jahrzehnten so läuft, ist der Typ, mit dem wir zusammen gearbeitet haben, zu einem anderen Unternehmen gewechselt. Und dann verlierst du deinen Schutzengel und es wirkt, als würde eine Art schlechter Ruf an dir haften. Hollywood ist da ziemlich hart: Wenn ein neuer Typ kommt, muss und wird er eine andere Meinung vertreten, auch wenn er heimlich mit seinem Vorgänger übereinstimmt.“

Den Plan für einen Film über die animierte Band hegen die beiden Schöpfer Albarn und Jamie Hewlett schon seit 2002. Im Oktober 2020 wurde die Netflix-Produktion erstmals von Albarn angekündigt. Dem Musikmagazin „Pitchfork“ zufolge sei das Projekt jedoch nicht über die Script-Entwicklung hinausgekommen.

Die Gorillaz und deren Fans können sich nun ganz auf das neues Album konzentrieren. CRACKER ISLAND erscheint am Freitag (24. Februar). Am 8. Februar veröffentlichten sie das Musikvideo zur Auskopplung „Silent Running“ mit dem Sänger Adeleye Omotayo.