Gorillaz lassen posthum neuen Track mit De La Souls Trugoy the Dove hören

Posdnuos und Trugoy the Dove von De La Soul live mit den Gorillaz bei den MTV Europe Music Awards 2005 in Lissabon

David Jolicoeur, als Rapper von De La Soul besser unter seinem Künstlernamen Trugoy the Dove bekannt, starb im Alter von 54 Jahren am 12. Februar 2023. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Zuletzt sprach er offen über seine Probleme mit einer Herzinsuffizienz. Nun ehren die Gorillaz ihn mit der Veröffentlichung eines gemeinsamen Tracks namens „Crocadillaz“.

Auf „Crocadillaz“ sind Dawn Penn und De La Soul zu hören. Eine Strophe trug Trugoy the Dove bei. Der Song ist neben anderen bisher ungehörten Features auf der Deluxe-Version ihres neuen Albums CRACKER ISLAND erschienen. ME-Autor André Boße schrieb über die Platte unter anderem: „Wer Anfang der Nullerjahre glaubte, die Gorillaz seien ein kurzlebiges Cartoon-Spaß-Projekt, mit dem sich Damon Albarn die Britpop-Langeweile vertreibt, hat sich geirrt. Seit 2017 hat die Sache sogar noch einmal Fahrt aufgenommen, CRACKER ISLAND ist das vierte Album in diesen sechs Jahren. Sogar der visuelle Gag mit den von James Hewlett designten Kunstfiguren hat dank neuer Animationstechniken noch einmal an Schwung gewonnen, der Clip zur Single „Cracker Island“, inszeniert vom hippen Animationsfilmer Fx Goby, setzt Maßstäbe.“

Hört hier „Crocadillaz“ im Stream:

Zuletzt erinnerten Maseo und Posdnuos, die verbleibenden Mitglieder von De La Soul, selbst auf Instagram an ihren verstorbenen Freund. Auch die Gorillaz sowie Sänger Damon Albarn nahmen öffentlich Abschied. Albarn erklärte jüngst ferner, dass Netflix die Produktion eines geplanten Gorillaz-Films gestoppt habe.

„Auf der einen Seite bin ich froh, dass du nicht mehr unter den Schmerzen deines Zustands leiden musst, aber auf der anderen Seite bin ich extrem verärgert über die Tatsache, dass du nicht hier bist, um zu feiern und zu genießen, wofür wir so hart gearbeitet und gekämpft haben“, schrieb Maseo. Nach einem zweijährigen Streit mit Tommy Boy Records erhielten De La Soul ihre Masteraufnahmen im August 2021 zurück. Im Januar 2023 kündigte die Gruppe an, dass die ersten sechs Alben ab März wieder auf Streaming-Plattformen verfügbar sind.

Diese posthum veröffentlichte Zusammenarbeit „Crocadillaz“ ist nicht die erste zwischen Trugoy the Dove und den Gorillaz. 2005 war er auf ihre Hitsingle „Feel Good Inc.“ zu hören und gewann dafür einen Grammy.