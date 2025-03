Gorillaz haben es offiziell bestätigt: Neues Album kommt 2025

Feeling Good mit Damon Albarn: So wars bei den Gorillaz live in Berlin 2022

Die Gorillaz haben bestätigt, dass ihr nächstes Album 2025 erscheinen wird. In Bezug auf die neue Veröffentlichung und seine neue Oper „Die Zauberflöte II: La Malédiction“, die gerade erst ihr Debüt hatte, gab er an: „Eine Oper und ein neues Gorillaz-Album scheinen genug für 2025 zu sein! Es sei denn, jemand beschuldigt mich, den Fuß vom Gas zu nehmen!“

Im Gespräch mit der französischen News-Seite „Les Inrockuptibles“ erzählte Damon Albarn, dass er momentan „ein neues Gorillaz-Album fertigstellt“, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Bestätigt wurde die Veröffentlichung des Albums auch von Gorillaz-Illustrator Jamie Hewlett. Wie „Consequence“ berichtet, habe dieser auf der Fanseite „everythingorillaz“ auf eine Fanfrage folgendermaßen geantwortet: „Ja, das neue Album kommt dieses Jahr raus.“

Wann das Album erscheint und wie es heißen soll, ist hingegen noch nicht bekannt. Nur so viel: Es ist fast fertig. Damit wird es die erste Veröffentlichung der Gorillaz seit CRACKER ISLAND von Februar 2023 sein. Aber Gerüchte über ein neues Album gab es schon, als Damon Albarn noch mit dem Comeback von Blur beschäftigt war.

Er deutete bereits an, dass er bereit sei, sich wieder auf das Animationsprojekt zu konzentrieren. Im Dezember erzählte er „Les Inrockuptibles“ von gemeinsamen Gorillaz-Plänen – er sei mit Jamie Hewlett nach Indien geflogen, um an einem neuen Gorillaz-Album zu arbeiten.

Mit Blur auf Tour und Protest gegen die Regierung

Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung von CRACKER ISLAND schloss sich der Musiker erneut mit Blur zusammen, um deren neuntes Album THE BALLAD OF DARREN zu veröffentlichen. Daraufhin gingen sie auf Tour und traten schließlich zum Abschluss beim Coachella 2024 auf. Zu jenem Zeitpunkt deutete man an, dass dies auch ihr letzter Auftritt sein würde.

Damon Albarn arbeitete kürzlich außerdem mit 1.000 weiteren Künstler:innen an dem Silent-Album IS THIS WHAT WE WANT?. Die Platte will als Protestaktion verstanden werden – gegen die von der britischen Regierung vorgeschlagenen Änderungen des Urheberrechts . Diese würden es KI-Unternehmen künftig erlauben, ihre Modelle mit urheberrechtlich geschützten Werken ohne Lizenz zu trainieren. Albarn und andere Künstler gehen davon aus, dass Artists dadurch finanziell und künstlerisch benachteiligt werden.