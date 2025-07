Damon Albarn: Hat er die Oasis-Reunion vorhergesagt?

Damon Albarn hat bereits im Jahr 2023 gewusst, dass sich Liam und Noel Gallagher wieder versöhnen und als Oasis erneut gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Das erklärte er zumindest kürzlich in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Il Messagero“. Damals meinte Albarn „der Weg sei frei“ für eine Wiedervereinigung von Oasis. Er würde außerdem sogar Geld darauf wetten, dass es zu einem Comeback kommt.

„Ich war prophetisch“

Albarn erzählt nun, er sei prophetisch gewesen, als er meinte, es würde eine Oasis-Reunion geben: „Die Oasis-Reunion? Vor zwei Jahren war ich prophetisch, als ich sagte, dass sie es tun würden und dass der Weg eben sei. Nun, man kann nicht glauben, dass sich zwei Brüder nicht versöhnen können, früher oder später. Das ist eine gute Sache, so wie ich das sehe.“

Dass er sich eines der Comeback-Konzerte ansehen werde, ist allerdings wohl ausgeschlossen. Er sei „zu beschäftigt“.

Von Rivalen zu Freunden

Für viele könnte es eine Überraschung sein, dass sich der Blur-Frontmann überhaupt mit Oasis auseinandersetzt. Immerhin galten die in den 1990er-Jahren als große Rivalen. Spätestens als im Jahr 1995 ROLL WITH IT von Oasis und COUNTRY HOUSE von Blur am gleichen Tag erschien, war das „Battle of Britpop“ eröffnet. Mittlerweile scheinen die Wogen geglättet zu sein. So standen Albarn und Noel Gallagher seitdem sogar schon wieder gemeinsam auf der Bühne. Auch Liam Gallagher fand in den vergangenen Jahren nette Worte für Albarn. Im Jahr 2022 nannte er ihn einen „großartigen Songwriter“.

Gehen Blur zur Oasis-Reunion?

Auch wenn Damon Albarn selbst es nicht zu einem Konzert von Oasis schaffen wird, so könnten sich seine Bandkollegen bei einer der Shows durchaus blicken lassen. Dave Rowntree, Schlagzeuger von Blur, sagte im September 2024, er wäre der Erste in der Schlange bei einem Comeback. Auch für Gitarrist Graham Coxon ist die Oasis-Reunion etwas Gutes, über das er sich freuen würde.

Bassist Alex James allerdings sagte sehr offen: „Ich werde wirklich nicht hingehen“. Trotzdem sieht auch er er das Comeback als wunderbar an, erklärte er im April 2025.