D’Angelo und Jay-Z releasen neunminütige Single „I Want You Forever“

Das Duo veröffentlicht mit ihrem gemeinsamen Song den Soundtrack zu „The Book of Clarence“.

Es ist fast 10 Jahre her, dass D’Angelo sein letztes Album BLACK MESSIAH veröffentlicht hat, und ungefähr fünf, seit er das letzte Mal auf einer neuen Single zu hören war. Und auch den musikalischen Output hielt Jay-Z in den letzten Jahren zurück. Doch nun taten sich die zwei Legenden für den gemeinsamen Song „I Want You Forever“ zusammen.

Zwei Titanen unter sich

Ein paar Tage bevor das biblische Comedy-Drama „The Book of Clarence“ am 12. Januar in den US-amerikanischen Kinos ausgestrahlt wird, kam mit „I Want You Forever“ bereits der Soundtrack zum Werk heraus. Ein smoother Jam, auf dem sich die Stimme der R&B-Ikone D’Angelo an die Drumm-Einsätze von Andre „Dre“ Harris schmiegt. Gleichzeitig wird die episch klingende Melodie von vielschichtigen Harmonien abgerundet. Sowohl D’Angelo als auch Jay-Z lassen es mit ihren Einsätzen entspannter angehen. So ist das kein textlich dichter Track, aber ein entspanntes, fast schon souliges Lied. Hier steht das Instrumental eher im Vordergrund, während die Stimmen dieses unterstreichen.

Bei dem Song fungierte Jeymes Samuel als Produzent, Autor und Co-Arrangeur, der ebenfalls der Autor und Regisseur von „The Book of Clarence“ ist. Bereits seit 2010 arbeiteten Samuel und Jay-Z an diversen Projekten zusammen, die nicht nur musikalischer Natur waren. So ist der US-Rapper ebenfalls Produzent des Films. In „The Book of Clarence“ geht es um die Geschichte von Clarence, der versucht, die Bekanntheit des Messias auszunutzen, um sein eigenes Leben und das seiner Familie zu verbessern. In Deutschland soll der Film ab dem 22. Februar in die Kinos kommen.

Hier den Trailer sehen: