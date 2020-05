„Dark“ Staffel 3: Netflix gibt Starttermin der finalen Folgen bekannt

Das wird Dich auch interessieren





Jetzt ganz ruhig atmen: Das wird wirklich die letzte Staffel von „Dark“ sein. Hier sollen laut der Showrunner Jantje Friese und Baran bo Odar nun alle Plot Holes geschlossen und den Zuschauer*innen erklärt werden, wie es nach der nuklearen Katastrophe mit dem Kaff Winden und allen dort Lebenden weitergehen kann. Und wie viel düsterer soll es eigentlich für Jonas (Louis Hofmann) und Co. nach Season 2 noch werden?

Am 27. Juni 2020 werden sich hoffentlich diese Fragen klären. Denn da beginnt der letzte Zyklus, wie Netflix in seinem Ankündigungsteaser nun bekannt gab. Schaut ihn Euch hier an.

„Dark“ Staffel 3, d er Ankündigungsteaser:

In der offiziellen Pressemitteilung zur neuen Staffel heißt es: „Ein letztes Mal werden die Zuschauer in die mysteriöse Welt Windens entführt und die Knoten in den Köpfen durch alle Erzählebenen entwirrt. Während die ersten beiden Staffeln das Konzept der Zeit dekonstruieren, fügt das Ende der Trilogie die Dimension des Raums hinzu. Jonas wird in eine Parallelwelt gebracht, die eine verzerrte Spiegelung von Winden zu sein scheint. Während er versucht, den Zusammenhang zwischen dieser Welt und seinem eigenen Schicksal zu verstehen, streben die anderen Charaktere aus seiner ursprünglichen Welt danach, den endlosen Zyklus der Ereignisse zu durchtrennen, der sie gefangen hält. Im Zentrum der Erzählung über zwei Welten, über Licht und Schatten, steht eine tragische Liebesgeschichte epischen Ausmaßes.“

Nicht nur die Fans sind nicht besonders glücklich darüber, dass es mit „Dark“ zu Ende geht, sondern auch die kreativen Köpfe dahinter. Jantje Friese und Baran bo Odar sagen dazu: „Es wird zwar auch für uns sehr traurig sein, sich von den uns ans Herz gewachsenen Figuren zu trennen, aber der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang.“

Erste Szenenbilder wurden jetzt schon mal geteilt. Guckt sie Euch hier an und versucht Euch einen Reim darauf zu machen.