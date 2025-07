Darum wurde Liam Gallagher beim Oasis-Konzert in Manchester ausgebuht

Nanu, warum wurde denn Liam Gallagher ausgebuht? Am 11. Juli spielten Oasis ihr Homecoming-Konzert in Manchester – und wurden von ihrer Heimatstadt frenetisch gefeiert. Nur einmal blieb der Applaus aus: als Buhrufe laut wurden.

Grund für die Unmutsbekundungen war Liam Gallagher selbst. Mitten im Set widmete er den Song „D’You Know What I Mean?“ dem „größten Trainer aller Zeiten“ – Pep Guardiola. Der langjährige Manchester-City-Coach und enge Vertraute der Gallagher-Brüder war an diesem Abend selbst im Publikum. Doch viele Fans – insbesondere Anhänger von Stadtrivale Manchester United – sahen das deutlich anders und quittierten Liams Ansage mit Pfiffen und Buhrufen.

Liam Gallagher ausgebuht – Noel kommentiert

Der ausgebuhte Liam ließ sich davon wenig beeindrucken. Statt sich zu rechtfertigen, verbeugte er sich demonstrativ in Richtung Bühne, die Hände zum Gebet gefaltet – ein ironischer Kniefall für den Trainer. Wie „The Sun“ berichtet, war auf der Bühne auch eine lebensgroße Pappfigur von Pep Guardiola zu sehen – mit einem Manchester-City-Schal um den Hals.

Noel Gallagher, selbst bekennender City-Superfan, konterte die Buhrufe aus dem Publikum mit: „Wen zur Hölle buht ihr da eigentlich aus?“ – was bei vielen Fans für Lacher sorgte. Spätestens beim ersten Gitarrenriff von D’You Know What I Mean?“ war im Heaton Park aber alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Liam Gallagher war also nicht sauer, dass er ausgebuht wurde.

Die Setlist

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean? (Liam widmete den Song Pep Guardiola)

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n‘ Roll Star

Zugabe:

20. The Masterplan

21. Don’t Look Back in Anger

22. Wonderwall

23. Champagne Supernova