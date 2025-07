Oasis: Warnung für Besucher der Reunion-Konzerte in Heaton Park

Oasis in Cardiff: So reagiert das Internet auf die Reunion-Show

Zum Auftakt ihrer mit Spannung erwarteten Reunion-Konzerte in Manchester hat die britische Band Oasis offizielle Hinweise zum Schutz vor extremer Hitze veröffentlicht. Für die Shows am Freitag und Samstag im Heaton Park sind Temperaturen von bis zu 30 Grad sowie starke UV-Belastung vorhergesagt.

In einem Statement in den Sozialen Netzwerken heißt es: „Bitte bereitet euch auf extreme Sonne und Hitze vor. Tragt Sonnencreme, bleibt während des Konzerts und auf dem Weg dorthin hydriert, tragt einen (Bucket-)Hat. Haltet euch wenn möglich im Schatten auf und passt auf euch und aufeinander auf.“

Hier sieht man das Statement der Band:

Sicherheitsvorkehrungen für Fans

Auch der Veranstalter SJM hatte im Vorfeld Sicherheitsmaßnahmen kommuniziert. Besucher:innen dürfen eine verschlossene, bis zu 500 ml große, faltbare Plastikflasche mit aufs Gelände nehmen. Zudem gibt es auf dem gesamten Gelände kostenlose Nachfüllstationen. Metallbehälter oder Flaschen mit beschädigten Verschlüssen sind nicht erlaubt.

Die Greater Manchester Police kündigte unterdessen eine umfangreiche Polizeipräsenz im Park, in der Innenstadt und auf den Zufahrtswegen an. Die Besucher:innen werden dazu aufgerufen, wachsam zu bleiben.

Die Konzerte markieren die Rückkehr von Oasis auf die Bühne nach 16 Jahren. Ab 15:00 Uhr öffnen die Tore im Heaton Park. Neben Oasis treten unter anderem Cast und Richard Ashcroft auf. Tausende Fans aus aller Welt werden erwartet, viele davon reisen mit der Tram an, wo sie laut Stadtverwaltung bereits am Bahnhof von Liam Gallaghers Stimme begrüßt werden.

Reunion startete in Cardiff

Noch mal zur Erinnerung: Am 4. Juli und 5. Juli traten die Gallagher-Brüder Noel und Liam zum ersten Mal seit dem Jahr 2009 wieder gemeinsam auf. Die Konzerte in der walisischen Hauptstadt im Principality Stadium markierten den Startschuss der Reunion-Tour. Im Verlauf der beiden Abende spielten die Britrocker zahlreiche Hits wie „Morning Glory“, „Don’t Look Back in Anger“ und auch „Wonderwall“.

So geht es weiter

Die Tour führt die Band in den kommenden Wochen unter anderem nach London (Wembley), Edinburgh und Dublin. Anschließend sind Auftritte in Nordamerika, Südamerika, Australien, Südkorea und Japan geplant.