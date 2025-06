Das ist neu bei Rock am Ring 2025 – die wichtigsten Änderungen

Linkin Park: Klartext zu Rock am Ring und Rock im Park

Zum 40. Geburtstag gönnt sich Rock am Ring nicht nur musikalisch ein starkes Line-up, auch das Festivalgelände selbst wurde noch einmal ordentlich aufgewertet. Beim exklusiven Rundgang über den Nürburgring vor der offiziellen Eröffnung wird klar, was sich 2025 alles verändert hat.

Rock am Ring 2025: LED-Türme und Bühnen-Upgrade

Gleich ins Auge fallen die neuen, massiven LED-Türme vor der Utopia Stage, die ein noch intensiveres Konzerterlebnis ermöglichen sollen. Auch vor der Mandora Stage stehen baugleiche Türme – denn die zweitgrößte Bühne von Rock am Ring ist 2025 technisch mit der Hauptbühne gleichgezogen und sogar gleich groß. Die Fans dürfen sich also auf Top-Sound und fette Visuals auf zwei großen Bühnen freuen.

Vierte Bühne, neues Gelände-Layout

Ein echtes Novum: 2025 gibt es erstmals eine vierte Bühne – die Atmos Stage. Sie bringt nicht nur zusätzliche Live-Momente bis tief in die Nacht, sondern sorgt auch für ein erweitertes Festivalgelände. Dafür hat man den Haupteingang verlegt. Das bietet nun beim Eintritt einen direkten Blick auf die neue Bühne sowie das Riesenrad, das ebenfalls seinen Platz gewechselt hat. Die Änderung sind Teil dessen, was Festivaldirektorin Jana Posth beim Rundgang als neuen „Look and Feel“ beschreibt.

Vier Jahrzehnte, 100 Bands – und noch ein streng gehütetes Geheimnis

Mit 100 Bands, vier Bühnen und Konzerten bis nachts um drei will Rock am Ring 2025 seinen 40. Geburtstag gebührend feiern. Die Zeltplätze sind bereits seit Mittwoch geöffnet, Zehntausende Fans sind schon vor Ort. Der Nürburgring verwandelt sich aufs Neue in einen Pilgerort für Musikfans aus aller Welt.

Und das Festival hat noch einen weiteren Ass im Ärmel: Wer den Auftakt am Freitag spielt, ist bislang noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Ab 13:30 Uhr werden gleich zwei „Very Special Guests“ die Utopia Stage eröffnen. Wer das sein wird, erfahren wir jedoch erst im Laufe des Tages. Rolling Stone ist live vor Ort, um Sie über alles Wichtige vom Festivalwochenende auf dem Laufenden zu halten.