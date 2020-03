Das Lumpenpack veranstaltet heute ein „Quarantäne-Konzert“ im Live-Stream

Popkolumne, Folge 57

Corona vs. Konzerte, Superbusen, Lil Peep, sag‘ alles ab: Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welches Panikstadium lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? In der neuen Folge zur KW 11/2020 geht es um Haftstrafen für alle, die das Wort „Rockröhre“ verwenden, es geht um „Superbusen“, den Schlüsselroman für uns No-Angels-Ultras und im weitesten Sinne um Pferde. Dreht Euch im Grabe rum und starrt noch einmal auf den Bildschirm: Die neue Popwoche ist hier!