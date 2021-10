Ed Sheeran hat sich positiv auf Corona testen lassen

Nur fünf Tage vor dem Release seines neuen Albums = hat Ed Sheeran seinen Fans mitgeteilt, dass er positiv auf Corona getestet wurde. Der 30-jährige Singer-Songwriter postete am Sonntag (24. Oktober) ein Statement auf Instagram, in dem er erklärte, dass er sich in häusliche Isolation begeben hätte und all seine Interviews und Auftritte in den nächsten Tagen von zu Hause aus geben werde.

Sheerans viertes Album = soll am 29. Oktober 2021 erscheinen. Bisher hat der Musiker bereits die Singles „Bad Habits“ und „Shivers“ veröffentlicht, die beide jeweils in den Top 10 der Billboard-Hot-100-Charts landeten.

„Ich entschuldige mich bei allen, die ich im Stich gelassen habe“

Ed Sheeran schrieb in dem Statement: „Hey Leute. Kurze Nachricht, um euch mitzuteilen, dass ich leider positiv auf Covid getestet wurde, so dass ich mich jetzt selbst isoliere und die Richtlinien der Regierung befolge.“ Er fügte hinzu: „Das bedeutet, dass ich im Moment nicht in der Lage bin, irgendwelche persönlichen Verpflichtungen einzugehen, also werde ich so viele meiner geplanten Interviews/Auftritte wie möglich von zu Hause aus machen. Ich entschuldige mich bei allen, die ich im Stich gelassen habe. Passt auf euch auf.“

Damit könnten nun einige wichtige Termine für den Musiker ins Wasser fallen: So sollte Sheeran diese Woche eigentlich als Mentor bei der Casting-Show „The Voice“ fungieren und am 06. November 2021 bei der bekannten Late-Night-Show „Saturday Night Live“ auftreten.

Sheeran hat insgesamt mehr als 150 Millionen Tonträger verkauft

Im vergangenen Monat machte Sheeran seine anstehende Stadion-Tournee „+ – = ÷ x“ bekannt, die ihn 2022 durch Großbritannien und Europa führen soll. Die Tournee soll am 28. April in Cork, Irland beginnen und mit einem Auftritt am 25. September in Frankfurt enden.

Ed Sheeran hat insgesamt mehr als 150 Millionen Tonträger verkauft – das macht ihn zu einem der erfolgreichsten Musiker aller bisherigen Zeiten. Zwei seiner Alben – x und ÷ – sind in der Liste der meistverkauften Alben in der Geschichte der britischen Charts vertreten. Im Jahr 2019 wurde er von Spotify zum zweit meist gestreamten Künstler des Jahrzehnts gekürt.