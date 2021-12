Das sagt Arafat Abou-Chaker über „Bushido’s Wahrheit“

„So, erstmal DJ volllabern und dann Pogo zu Haddaway“: Diese Spezial-Ausgabe unserer Popwoche widmet sich der Entdeckung des scheidenden Jahres. Das hier ist Bremen, das ist die grelle Meme-Punk-Sensation auf dem Label von KitschKrieg – all eyes auf Team Scheiße. Lest unter anderem das allererste Interview mit einer der pointiertesten Band überhaupt.

2021 neigt sich dem Ende zu. Wie immer wollen wir in unserer Leserumfrage eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmern verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne. Der Einsendeschluss ist der 4. Januar 2022. Preise 2x Sonoro „EASY“ – Digitalradio mit Bluetooth-Funktion, Wert: je 229€ […]

Wir liefern Euch den ultimativen Jahresrückblick 2021 und die 50 besten Alben des Jahres, Shirin David gibt Einblicke in ihren Werdegang und Girl In Red schwingt die Regenbogenfahne – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 01/22.

In dem Live-Stream erzählt Abou-Chaker, dass er erst lange nach Drehschluss eine Anfrage bekommen hat, seine Sicht der gemeinsamen Vergangenheit darzulegen. Das sei einfach eine „Verarsche“, so Arafat. Die Verantwortlichen würden außerdem wissen, dass er sich nur vor Gericht dazu äußern könne.

Zwischen Bushido und den vier Brüdern des Abou-Chaker-Clans läuft bereits seit über einem Jahr ein Gerichtsverfahren. Dem Hauptangeklagten Arafat Abou-Chaker wird vorgeworfen, gemeinsam mit seinen Brüdern versucht zu haben, Bushido zu erpressen – und ihn eingesperrt, bedroht und verletzt haben, so die „Frankfurter Allgemeine“. In der Doku „Bushido’s Wahrheit“ wird stark auf die Geschehnisse, die zum Prozess führten, eingegangen.

Bushido bei einer Pressekonferenz am 17. Oktober 2011 in Berlin. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Get Well Soon kündigt mit „Mantra“ sein neues Album AMEN an