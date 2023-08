Dave Grohl, Chade Smith und Shane Hawkins covern Rock-Klassiker (Video)

Mit der Cover-Band Chevy Metals, die Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins gründete, spielten sie u.a. Bowie und The Police.

Es muss ein überraschender Abend am Montag (21. August) für die Gäste der „Rock N Roll Pizza Bar“ in Simi Valley, Kalifornien, gewesen sein. Der dortige Auftritt der Cover-Band Chevy Metal wurde zu einem Medley bekannter Rockklassiker von David Bowie bis zu The Police. Als Band-Leader führten Dave Grohl und Rock-Nachwuchs Shane Hawkins durch den Abend. Aber nicht nur das – denn später gesellten sich noch der Red-Hot-Chilli-Pepper-Drummer Chad Smith und ein weiter Gast zu der Jam-Session.

Dave Grohl rockt mit Chad Smith und den Chevy Metals den Abend

Die Chevy Metals wurden einst vom verstorbenen Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins gegründet. Seit seinem unerwarteten Ableben hat sein Sohn Shane dessen Position in der Band zeitweise übernommen und konnte schon bei einem Tribut an seinen Vater am Schlagzeug überzeugen. Für den Abend in der Pizzabar bekam die Band Unterstützung vom Foo-Fighter-Kopf Dave Grohl, der in diesem Sommer wohl keinen Live-Auftritt ausließ.

Die 17 Songs umfassende Setlist der Show begann mit dem Stück „Next To You“ von The Police. Nach weiteren Cover-Versionen von Thin Lizzy und The Rolling Stones, ging die Band in ein kleines Tribut an Van Halen über. Hierbei stieß der erste Überraschungsgast hinzu, als Stephen Perkins von Jane’s Addiction die Drum-Parts übernahm.

Aber damit nicht genug. Nachdem Grohl und die Chevy Metals sich durch Songs von David Bowie und Led Zeppelin spielten, gelangte das Event zu seinem Ende. In der Zugabe trat der nächste Gast auf die Bühne. Der war niemand geringeres als Chad Smith, Schlagzeuger der Chilli Peppers. Gemeinsam schickten sie mit ihrer Version des AC/DC-Klassikers „Dirty Deeds Done Cheap“ das Publikum nach Hause.

Seht hier die Chevy Metals, Dave Grohl und Chad Smith mit „Dirty Deeds Done Cheap“: