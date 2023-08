Queens Of The Stone Age: Josh Homme gibt seine Lieblingsfilme preis

Josh Homme verrät, welcher Film ihn zum Lachen bringt und zeigt seine romantische Seite.

Josh Homme, seines Zeichens der Kopf hinter Queens Of The Stone Age und Kyuss, ist bekannt für seine deutlichen Meinungsäußerungen zur Musikwelt. Dieses Mal aber sprach er in einem Interview ganz offen über seine Lieblingsfilme und welcher Streifen ihn immer zum Lachen bringt. Als kleine Überraschung gab Homme sogar zu, dass er eine Schwäche für romantische Komödien hat.

Josh Homme: „Immer wenn ich down bin, schaue ich diesen Film“

Im Podcast „Tuna On Toast With Stryker“ wurde Josh Homme nach einer Auswahl seiner liebsten Filme befragt. Ohne viel darüber nachzudenken, gab der Multiinstrumentalist seine Favoriten bekannt, und einige davon könnten vielleicht sogar Fans des Rockstars überraschen.

„Ich liebe einen Streifen namens ‚The Nice Guys‘”, gab er zu Protokoll. „Immer wenn ich down bin, gucke ich ‚The Nice Guys‘ mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Der ist einfach so lustig und hat was von Abbott und Costello, in der Art wie die Figuren miteinander reden. Bei den Dialogen geht mir das Herz auf.“ Die Komödie, bei der Shane Black („Lethal Weapon“) Regie führte, erschien im Jahr 2016 und versetzt die Zuschauer:innen in die 1970er-Jahre, in denen Crowe und Gosling als ungleiches Duo eine Entführung aufklären müssen.

Weiterhin erklärte sich Homme zum Fan von Martin Scorsese. Dessen Historiendrama „Gangs of New York“ mit Leonardo DiCaprio und Daniel Day Lewis hat es ihm besonders angetan. Ein weiterer Klassiker unter seinen Favoriten ist der experimentelle Animationsfilm „Heavy Metal“. Kein Wunder, denn die Sci-Fi-Anthologie für Erwachsene aus dem Jahr 1981 hat einige bekannte Rock-Größen wie Black Sabbath oder Devo auf dem Soundtrack.

Etwas überraschend ist jedoch, dass Homme seine Vorliebe für romantische Komödien zugab: „Ehrlich, ich mag gute romantische Komödien, weil sie nicht noch weiter von meinem Leben entfernt sein könnten. Mir ist völlig egal, welche. Ich mag einfach diese Fantasien von der Bedeutung der Liebe, und sie enden immer mit ‚glücklich bis ans Lebensende‘, obwohl im echten Leben diese Dinge doch eher brenzlig sind“.

Viel Zeit zum Filmegucken wird Josh Homme momentan aber nicht haben, da er mit seinen Queens Of The Stone Age auf Tour ist. Im November spielt die Bande nacheinander in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf. Tickets sind nicht mehr verfügbar.