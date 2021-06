Dave Grohl: Nirvana hatten nicht mit dem Erfolg von NEVERMIND gerechnet

Foto: FilmMagic, Inc, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Dieses Jahr ist es schon 30 Jahre her, dass Nirvana mit dem Album NEVERMIND ihren weltweiten Durchbruch erzielten. Zu diesem feierlichen Anlass hat sich Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl in einem Interview mit „Uncut“ an die alten Zeiten zurückerinnert und ein wenig über die Entstehungsgeschichte des Grunge-Klassikers geplaudert – so gibt er unter anderem zu, dass die Band selbst überhaupt nicht mit dem Erfolg des Albums gerechnet habe.

„Sie sagte, wir würden verdammt groß werden“

Stattdessen seien immer mehr Musiker:innen und Kolleg:innen zu ihnen gekommen, um von NEVERMIND zu schwärmen, erzählt Grohl. „Donita [Sparks] von L7 kam vorbei und sagte, dass wir verdammt groß werden würden. Mein alter Freund Barrett Jones, mit dem ich in Virginia aufgewachsen war, der selbst Musiker und Produzent war, hörte ,Lithium‘ und sagte, wir würden verdammt groß werden. Er dachte, ,Lithium‘ sollte die erste Single sein.“

Er selbst sei davon jedoch überhaupt nicht überzeugt gewesen, meint der Drummer weiter. Damals dachte er einfach nur: „,Nun, es ist nett, dass du das sagst, aber keine Chance, dass das jemals passieren wird.‘“ Der Grund, warum er nicht an die Wirkungskraft der Platte geglaubt hatte, sei die damalige musikalische Konkurrenz gewesen, erzählt Grohl. „Da war Wilson Phillips, da war Mariah Carey und die verdammten Bon Jovi. Da waren keine Bands wie wir.“

„Die Band war tight und Kurts Songs waren verdammt gut“

Doch der Erfolg kam und er kam schnell. Innerhalb kürzester Zeit war Nirvana eine der erfolgreichsten Bands der Welt – und NEVERMIND ist als eines der besten Rockalben aller Zeiten in die Geschichte eingegangen. Doch was war das Geheimnis? „Die Band war tight und Kurts Songs waren verdammt gut“, so Grohls simple Antwort. „Wir machten ein oder zwei Takes und vielleicht ein Overdub hier und da, Kurt ging rein und machte den Gesang und es war kristallklar und so verdammt kraftvoll, melodisch und schön, dass man stolz darauf ist – und wir waren definitiv stolz darauf.“