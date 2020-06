Nirvana: Kurt Cobains „MTV Unplugged“-Gitarre erzählt auch ein Stück Grunge-Geschichte

Kurt Cobain 1993 Live beim „MTV Unplugged“-Konzert mit Nirvana in New York

„With the lights out, it’s less dangerous /Here we are now, entertain us”.

Musikfans aus aller Welt haben sofort die Melodie im Ohr und nicken mit dem Kopf. Die Rede ist von einem der bekanntesten Rock-Songs aller Zeiten: „Smells Like Teen Spirit“. Das Lied war im September 1991 die erste Single-Auskopplung aus dem Platinalbum NEVERMIND der Band Nirvana. Ein neues Musikgenre namens Grunge (zu deutsch: Schmutz) eroberte in nur wenigen Wochen alle Kontinente. Zweieinhalb Jahre später nahm sich Sänger Kurt Cobain das Leben.

Sein Marktwert als Künstler ist ungebrochen hoch: Kurt Cobains Halbakustik-Gitarre Martin D-18E wird am 19. und 20. Juni 2020 versteigert – zum Startpreis von einer Million US-Dollar. Das Auktionshaus „Julien’s Auctions“ bietet sie in Beverly Hills an. Der Besitzer des Instruments ist nicht bekannt – zum engeren Kreis der Verdächtigen dürften Cobains Witwe Courtney Love sowie die gemeinsame Tochter Frances Bean gehören.

Wir blicken auf sein Leben und seine kurze, intensive Karriere zurück, die nur fünf Jahre andauern sollte.

Verregnete Stadt, trübe Kindheit

Kurt Donald Cobain wurde am 20. Februar 1967 in Aberdeen im US-Bundesstaat Washington geboren. Aberdeen ist eine meist verregnete Kleinstadt im Nordwesten der USA, aber auch die dort vorherrschenden sozialen Verhältnisse haben oft nicht die sonnigsten Aussichten.

Kurts Mutter Wendy arbeitete als Kellnerin, sein Vater Donald als KfZ-Mechaniker. Als Cobain neun Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden und er wurde infolge dessen zwischen Vater und Mutter hin und her gereicht. Cobain selbst beschrieb zumindest seine frühe Kindheit als harmonisch, er malte gerne und viel.

Nach der Trennung der Eltern wurde bei ihm ADHS diagnostiziert und er musste Medikamente wie zum Beispiel Ritalin einnehmen, um seine Hyperaktivität zu unterdrücken. Im Laufe der Zeit entschied sich Cobain bei seinem Vater zu leben, weil er mit dem neuen Lebensgefährten seiner Mutter nicht klarkam. Als auch sein Vater eine neue Partnerin mit zwei Kindern in Cobains gewohntes Umfeld brachte, wurde die Situation zunehmend schwieriger.