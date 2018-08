Im Mai kündigten Death Cab For Cutie ihr neues Album THANK YOU FOR TODAY an. Vorab gab es einen kurzen Videoteaser und einen Song namens „Gold Rush“ zu hören.

Auch interessant Death Cab For Cutie veröffentlichen Aufnahme ihrer allerersten Live-Show Die neue Platte, die fast auf den Tag genau 20 Jahre nach der Veröffentlichung des Debüts kommt, erscheint am 17. August. SOMETHING ABOUT AIRPLANES erschien am 18. August 1998.

Bei NPRMusic könnt ihr das neue Album bereits jetzt, vier Tage vor Release, in voller Länge hören. Folgt diesem Link, um das neue, neunte Album von Death Cab For Cutie zu hören.

Die Platte ist der Nachfolger des 2015 erschienenen KINTSUGI.