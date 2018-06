Death Cab For Cutie kündigen neues Album THANK YOU FOR TODAY an – hört hier die erste Single

Death Cab For Cuties Ben Gibbard, hier am 13. Dezember 2017 in Los Angeles

Auch interessant Death Cab For Cutie kündigen neues Album mit Videoteaser und neuer Musik an Im November kam via Instagram ihre erste Ansage, Anfang Mai hatten Death Cab For Cutie etwas konkreter ein neues Album angekündigt. In einem 40-sekündigen Clip, den die Band auf YouTube postete, war ein lichter Wald zu sehen, aus dem die Kamera im Gegenlicht rückwärts hinausfährt. Zu dezenter musikalischer Grunduntermalung sang Ben Gibbard die Zeilen „I gently spoke, I gently spoke again“ – und man wollte schon gerne wissen, ob dieser offensichtliche Auszug eines neuen Songs in einen Gitarrensound ausbricht oder derart minimal bleibt, dass wir es hier auch mit neuer Musik von The Postal Service zu tun haben könnten. Das Video fadete schließlich auf ein neues Bandfoto von Death Cab For Cutie und in die Einblendung „Death Cab For Cutie August 2018“ über, und nun wissen wir mehr.

Death Cab For Cutie neues Album wird THANK YOU FOR TODAY heißen und am 17. August 2018 erscheinen. Die Tracklist lautet:

I Dreamt We Spoke Again Summer Years Gold Rush Your Hurricane When We Drive Autumn Love Northern Lights You Moved Away Near/Far 60 & Punk

Einen ersten neuen Song haben Death Cab For Cutie ebenfalls veröffentlicht. „Gold Rush“ verstärkt den Eindruck des ersten Teasers ebensowenig wie es ihn widerlegt: Die neue Single klingt nicht nach Indierock und nicht nach Indietronic – sondern verhalten poppig:

Auch interessant Coming Soon: Neue Alben, die 2018 erscheinen oder schon erschienen sind Death Cab For Cuties neue Platte ist die erste mit den zwei neuen Bandmitgliedern Dave Depper (Menomena, Corin Tucker) und Zac Rae (Fiona Apple, Lana Del Rey). Und nach ihrem Vorgänger KINTSUGI (2015) die zweite ohne Gründungsmitglied Chris Walla. Der Musiker, der als Produzent, Gitarrist und Songwriter maßgeblich am Sound von Death Cab For Cutie beteiligt war, stieg 2014 aus, um sich verstärkt seiner eigenen Musik sowie Produktionen anderer Bands zu widmen.

Eine US-Tour für Herbst 2018 haben Death Cab For Cutie ebenfalls angekündigt. Bereits im Juni spielen sie zwei Konzerte in Europa – eines in London, eines im niederländischen Amstelveen. Livetermine in Deutschland sind bisher nicht bekannt.