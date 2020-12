„Death To 2020“: Charlie Brooker teilt Teaser für neue „Black Mirror“-Folge

Wie könnte ein dystopisch wirkendes Jahr besser enden als mit einer neuen Episode der dystopischsten Serie unserer Zeit? Am Donnerstag, den 3. Dezember 2020 teilte „Black Mirror“-Schöpfer Charlie Brooker einen kurzen und rätselhaften Teaser für eine neue Episode von „Black Mirror“ auf Twitter. In dem nur 10 Sekunden langen Clip liest sich der Text so: „2020. Selbst die Schöpfer von Black Mirror konnten sich dieses Jahr nicht ausdenken. Aber sie haben etwas hinzuzufügen.“

In den letzten Sekunden des Teasers erscheint der Titel „Death To 2020“ auf dem Bildschirm, danach folgt das Netflix-Logo und die nicht sehr spezifische Ankündigung „Coming Soon“. Zwar ist es nicht offiziell bestätigt, aber bereits jetzt machen Gerüchte die Runde, dass es sich bei der ominösen Folge um die geplante Mockumentary – also eine fiktive Dokumentation – mit Hugh Grant handeln könnte, die der Schauspieler kürzlich in einem Interview ausgeplaudert hat. „Charlie Brooker hat eine Mockumentary über das Jahr 2020 geschrieben – für Netflix“, erzählte Grant dem „New York Magazine“. Er verriet der Zeitschrift, dass er „einen Historiker porträtieren werde, der über das Jahr interviewt wird“. Zudem sagte er: „Ich bin darin recht widerwärtig! Und meine Perücke wird Ihnen gefallen.“

Bereits im Juni startete eine Scheinwerbekampagne für „Black Mirror“ in Madrid, die ankündigte, dass die sechste Staffel der Serie im Jahr 2020 in der realen Welt spielen würde. So hieß es auf den Plakaten: „Live Now, everywhere.“ Die fünfte Staffel von „Black Mirror“ erschien nach dem interaktiven Filmevent „Black Mirror: Bandersnatch“ im Sommer 2019 und erhielt von der Presse gemischte Kritiken. ME-Autorin Jessica Fowler resümierte: „Der fünften Staffel „Black Mirror“ fehlt es an frischen Ideen, Komplexität sowie realistischen und nachvollziehbaren Implikationen. Und dann wäre da natürlich noch dieser verflixte Optimismus.“ Dennoch: „Trotz der offensichtlichen Mankos bleibt „Black Mirror“ eine der am besten besetzten und visuell beeindruckendsten Serien, die die TV-Landschaft derzeit zu bieten hat.“