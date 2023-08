Def Jam: August 08 ist gestorben

August 08 ist im Alter von 31 Jahren verstorben. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Der Songwriter und Musikproduzent August 08 ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das gaben sein ehemaliges Plattenlabel 88rising und seine Familie in einem Statement bekannt. Eine Todesursache ist bislang unbekannt.

Ray Jacobs, wie er bürgerlich hieß, schrieb als Co-Autor unter anderem Justin Biebers Hits „Sorry“ und „I’m The One“. Zuletzt war er bei Def Jam unter Vertrag, dem von Rick Rubin und Russell Simmons gegründeten US-amerikanischen Plattenlabel, das sich auf HipHop-Künstler:innen konzentriert.

Familie, Freunde und Label nehmen Abschied

Auf Instagram bestätigte die Familie des Künstlers den Todesfall und nahm Abschied. LaSherry McKinney, Jacobs Schwester, schrieb im Namen ihrer Mutter: „In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Sohnes, Bruders, Onkels, Sängers, Songwriters und Mentors bekannt … Ray Davon Jacobs … auch bekannt als August 08. Er wird weiter aufblühen und seine Liebe durch die Musik verbreiten. In Liebe, Augusts Mutter Mena“.

Auch schrieb sie in ihrem Namen: „Während wir alle versuchen, uns durchzusetzen, sollten wir verstehen, dass wir alle hierher gekommen sind, um einem seelischen Zweck zu dienen. Ich finde Trost in dem Wissen, dass mein Bruder ein erfülltes Leben in Fülle führte. Er war in der Lage, die Welt zu bereisen und Millionen von Menschen zu berühren, während er seine Seelenaufgabe als Musiker erfüllte. Ich bin stolz, einen Bruder zu haben, der durch die Musik weiterlebt, und ich ermutige euch alle, weiterhin seine Platten zu streamen und allen zu sagen, wie großartig er ist. 08/08 = Unendlichkeit. Ich danke euch allen für die Anrufe, SMS und Gebete. Bitte haltet uns aufrecht.“

Sein ehemaliges Plattenlabel, 88rising, ließ verlauten: „Wir sind sehr traurig über den Verlust von Ray Jacobs, auch bekannt als AUGUST 08. RIP August, das freundlichste und talentierteste Genie, wir werden dich unendlich vermissen.“

Songs, die August 08 geschrieben hat:

