Rapperin Bo$$ ist im Alter von 54 Jahren verstorben

Bo$$ war der erste weibliche Rap-Act bei Def Jam. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Die Rapperin Bo$$ ist tot. Lichelle Marie Laws, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 54 Jahre alt.

Wann genau sie starb und was die Ursache ihres Todes ist, wurde nicht offiziell geteilt. Jedoch hatte sie mit einer Nierenkrankheit zu kämpfen, die bereits 2011 bei ihr diagnostiziert wurde. 2017 erlitt sie einen Schlaganfall und daraufhin waren weitere Behandlungen notwendig. Eine GoFundME-Kampagne sollte bei der Kostenbewältigung helfen – es sollte auch eine Nierentransplantation vorgenommen werden.

DJ Premier und mehr bringen auf Instagram Trauer zum Ausdruck

Am Dienstag, den 12. März, veröffentlichte der Musiker Bun B via Instagram ein Statement zu Bo$$, in dem er überhaupt die Meldung zu ihrem Tod der Öffentlichkeit mitteilte.

Daraufhin folgten weitere Beileidsbekundungen, wie von DJ Premier. Er ließ verlauten: „Verdammt! R.I.P. BO$$. Mein Beileid an deine Familie … SALUTE DETROIT! Wir haben einen geilen „Deeper Rmx“ gemacht, den Def Jam nie veröffentlicht hat. Damals, 1993, kam sie zu D & D und hat ihre Vocals auf meinen Beat umgeschnitten. Es war so ROH. Wir hatten eine gute Session, tranken, rauchten und vibten. Kann das jemand bei Def Jam in den Gewölben finden? Ich will eine Kopie dieses Remixes. Schlafe friedlich, Queen. Der Scheiß war wahnsinnig echt.“

Auch DJ Battlecat gedachte Bo$$ und ihrem Pionierinnenstatus im Gangsta-Rap-Genre.

Die Rapperin wurde in Detroit geboren, zog aber nach ihrem Highschool-Abschluss nach Los Angeles um und schloss sich dort der hiesigen Musikszene an. Wenig später wurde sie von Def Jam als erster weiblicher Rap-Act unter Vertrag genommen. 1993 erschien ihr erstes und einziges Album – BORN GANGSTAZ. Mit ihrer Single „Deeper“ konnte sie auch Charterfolge feiern.