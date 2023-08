HipHop-Recap: Mit Marteria, LIZ, Luciano, Iggy Azalea, Capital Bra und Takt32

Diese Woche gab es eine Menge HipHop-Releases — Wir verschaffen euch einen Überblick.

Wöchentlich grüßt das Murmeltier — oder wenn es um HipHop geht: Der Release-Friday. Und dieser hatte heute so einiges in petto: Iggy Azalea meldet sich nach zwei Jahren Pause zurück und Deutschrap bietet alle Facetten von Marteria über Luciano zu Liz und sowohl Cro als auch Takt32 kommen mit größeren Projekten um die Ecke. Wir haben in die neuen Veröffentlichungen reingehört und geben euch hier einen kleinen Überblick.

Iggy Azalea — „Money Come“

Mit der Veröffentlichung ihrer LP THE END OF AN ERA 2021 kündigte die Rapperin zeitgleich eine musikalische Pause an. Zwei Jahre später scheint die gebürtige Australierin mit der Leadsingle „Money Come“ zu ihrem kommenden vierten Studioalbum wieder zurück im Rap-Game zu sein. Typisch für die Rapperin geht es darin um Erfolg und einen verschwenderischen Lebensstil. Doch legt sie hier ebenfalls den Fokus auf sexuelle Ermächtigung, finanzielle Unabhängigkeit in Hinblick auf das männliche Geschlecht und Selbstvertrauen. Dazu stürmt die 33-Jährige in dem dazugehörigen Musikvideo mit einer Frauengruppe in ein Büro und ersetzt die männlich dominierte Belegschaft durch Frauen.

Marteria — „Der Mensch stammt von Waffen ab“

Auf dem Hurricane gab Marteria bereits einen ersten Vorgeschmack auf seine neue Single „Der Mensch stammt von Waffen ab“ — nun ist der Track auch offiziell draußen. Auf einem eher entspannteren Beat rappt der 40-Jährige über das menschliche Dilemma, unbequeme Eigenschaften zerstören zu wollen und durch Machtgier Gewalt zum gängigen Automatismus zu machen.

„Seit Beginn der Menschheit scheint es so abgemacht/Alles, was uns guttut, wird plattgemacht/Ich glaub‘, das Ende wird ein Klassiker“

Liz — „3 Gramm“

In „3 Gramm“ lässt Liz ihre vergangenen Erfahrungen in Frankfurt auf ihren heutigen Erfolg treffen und kombiniert dies mit einem Touch Herzschmerz. Ganz im Gegenteil zu ihrem letzten Track „Billie Jean“ nimmt uns die Rapperin nicht durch eine Partynacht mit, sondern zeigt uns eine emotionalere Seite von sich. Dafür blickt sie im Musikvideo auf Videoausschnitte ihres Lebens und lässt Schlüsselmomente Revue passieren. „3 Gramm“ ist die dritte Single-Auskopplung aus ihrem zweiten Album AMY WINEHOUZE, welches am 13. Oktober erscheinen soll. Auf der LP thematisiert die 25-Jährige ihre Hass-Liebe-Beziehung zu ihrer Geburtsstadt Frankfurt. Die Anspielung auf Amy Winehouse soll Liz’ Parallelen zum Leben der britischen Sängerin unterstreichen.

Luciano — „All I Need“

Mit „All I Need“ zelebriert Luciano die Liebe. Nachdem sein letzter Release „Mami“ einen internationalen Gast-Beitrag von BIA beinhaltete, veröffentlicht er mit „All I Need“ wieder ein Solo-Projekt, in dem er seiner Liebespartnerin Loyalität verspricht.

„Ja, guck, dein Lächeln/Warm und heilt mir Wunden ganz tief in mei’m Herzen“

Capital Bra ft. OTTO — „Was geht“

Mittlerweile gehört Capital Bra fast schon zum festen Bestandteil des Release-Fridays, denn mit „Was geht“ liefert Capi bereits vier Freitage in Folge eine neue Single. Auf einem Partybeat von Bledbeats rappt der 28-Jährige über eine einsame Nacht, in der er durch die Stadt zieht. Durch seinen Feature-Partner OTTO wird ein bilingualer Songtext aus Deutsch und Albanisch kreiert.

„Lauf‘ allein durch die Gegend/Spür’ nicht mehr den Regen/Mein Kopf ist benebelt“

Genetikk — „Crime Pays“

„Crime Pays“ ist der zweite Vorgeschmack auf das in diesem Jahr erscheinende Album SACRIFICE. Während Genetikk in ihrer ersten Single-Auskopplung „Du Lügst“ auf einem Drill-Beat eine Ansage an Lügner servieren, fokussiert sich das Duo in „Crime Pays“ darauf ihre Errungenschaften aufzuzählen und diese mithilfe einer Anreihung von Punchlines anzupreisen. Trotzdem bleiben dabei Seitenhiebe an Hater nicht unerwähnt.

Cro — SPACEJAM EP

Auf seiner neuen EP verbindet Cro, typisch für ihn, wieder Rap mit Pop. In den Tracks legt er thematisch den Fokus auf die Liebe und reflektiert seinen Lifestlye. Dabei lässt der Rapper poppige Sounds auf Soulsamples wie in „so bad“ treffen und erschafft durch „extasy“ einen gutgelaunten Tanztrack. Auf SPACEJAM sind ebenfalls Gast-Beiträge von Blumengarten und Léonie Barbot enthalten. Das Musikvideo zu „nie wieder normal“ ft. Blumengarten erscheint heute um 14 Uhr auf Cros YouTube-Kanal.

Takt 32 — UNLÖSBARE GLEICHUNG

Nachdem Takt32 im Februar bereits das Kollabo-Album MOAI mit Kool Savas veröffentlichte, folgt bereits ein paar Monate später sein Solo-Album UNLÖSBARE GLEICHUNG. Darin bietet der Deutschrapper neben versierten Punchlines auch einen wilden Mix an Themen. Während der gebürtige Berliner in „RIP“ ft. Badmómzjay eine Ansage an die Rap-Szene macht, spricht er in „Wolkendecke“ ft. Khrome über Hoffnung, die gegenüber Zweiflern unantastbar sei. Mit „Zu Haus“ ft. Monet192 bietet Takt32 ebenfalls einen Track über die Liebe und dem damit manchmal verbundenen Herzschmerz. UNLÖSBARE GLEICHUNG bietet Hochs und Tiefs zwischen smoothen, tiefgründigen Tracks und arroganten Bangern.