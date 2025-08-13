Darum zerstörte Zoë Kravitz das Badezimmer von Taylor Swift

Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im August 2025

Zoë Kravitz und Lisa Bonet zerstören versehentlich Taylor Swifts Badezimmer bei dem Versuch, Bonets Schlange zu retten .

In einem Presse-Interview mit Seth Meyers zum neuen Thriller „Caught Stealing“ erzählt Zoë Kravitz eine Anekdote von dem Tag, an dem sie und ihre Mutter Lisa Bonet das Badezimmer von Taylor Swift zerstörten. Nicht etwa, weil die beiden sich austoben und Rockstar spielen wollten, sondern weil sie auf der Suche nach Bonets Hausschlange Orpheus waren.

Tierischer Zwischenfall in stilvoller Villa

Sie muss selbst lachen, als sie die Geschichte in der NBC-Talkshow „Late Night with Seth Meyers“ erzählt. Während der verheerenden Waldbrände in Kalifornien mussten die „Catwoman“-Schauspielerin und ihre Mutter Lisa Bonet ihre Häuser evakuieren, weil die Lage vor Ort zu gefährlich war. Sie fanden Zuflucht in Taylor Swifts 1930er-Jahre Villa in Beverly Hills — mitsamt Orpheus, der Hausschlange von Lisa Bonet.

Zwei Wochen konnten Tochter und Mutter beim befreundeten Popstar unterkommen. Am Tag ihrer Abreise ereignete sich dann jedoch ein Zwischenfall, der alle Anwesenden überforderte und Seth Meyers’ Publikum sehr zum Lachen brachte: Die Schlange verschwand in einem Loch in einer Ecke in Taylor Swifts Badezimmer. Orpheus Fluchtversuch wurde aufgehalten von Bonet, die ihre Schlange mit beiden Händen festzuhalten versuchte, während Kravitz ihre Assistentin und den Verwalter der Villa zur Hilfe rief. Doch jeder Rettungsversuch scheiterte, die Schlange steckte in der Wand fest. Letztlich musste die Sitzbank abgerissen werden, unter der das Loch war, die jedoch in der Wand montiert war. Es bedurfte die Zerstörung des halben Badezimmers, um Bonets Hausschlange zurückzubekommen.

Swift reagiert gelassen

Kravitz bezahlte die vollständige des Badezimmers, jedoch wollte sie nicht, dass ihre Swift von dem eher ungewöhnlichen Vorfall mitbekam. Als die Renovierungen fertiggestellt waren rief sie ihre Freundin an, um ihr nachträglich davon zu berichten, jedoch wusste Swift bereits von der Situation und entgegnete humorvoll: „Geht es um die Schlange und das zerstörte Badezimmer?“. Die beiden Stars sind seit über zehn Jahren befreundet und haben schon mehrfach zusammengearbeitet, unter anderem bei Swifts Album „Midnights“ (2022).

Zoë Kravitz war bei Meyers zu Gast, um über ihre Rolle in Darren Aronofskys neuem Thriller „Caught Stealing“ zu sprechen. An der Seite von Austin Butler und Matt Smith spielt sie Yvonne, die Partnerin der alkoholkranken Baseball-Legende Hank, der über Umwege in Konflikte mit Gangstergruppen gerät.