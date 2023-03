Schaut Euch hier den Auftritt von Depeche Mode bei Jimmy Kimmel an

Zwei Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums MEMENTO MORI (24. März) hatten Depeche Mode einen Live-Auftritt bei Jimmy Kimmels Late-Night-Show „Jimmy Kimmel live!“ und spielten dort ihre Single „Ghosts Again“. Sänger Dave Gahan trug bei dem Auftritt nicht nur ein glitzerndes Jackett und eine lila schimmernde Sonnenbrille, sondern hatte auch ein wenig Glitzer im Gesicht. Martin Gore wiederum performte in einer schwarzen Lederweste und -hose.

Schaut Euch den Auftritt von Depeche Mode hier an:

MEMENTO MORI ist die erste Platte seit dem Tod von Andy Fletcher, dem dritten Gründungsmitglied von Depeche Mode. Er starb im Mai 2022 im Alter von nur 61 Jahren an einem Riss in der Hauptschlagader. Kurz nach der Veröffentlichung der Single „Ghosts Again“ kündigte die Synthie-Pop-Band eine Erweiterung ihrer Welttournee an, die nun 29 weitere Konzerte in Europa und den USA umfasst. Die Tour beginnt am 23. März in Sacramento, Kalifornien, und endet in Los Angeles am 15. Dezember 2023.

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Albums findet zudem eine Fan-Aktion statt: In acht deutschen Städten macht ein Pop-Up-Bus Station, wo das Werk schon ab Mitternacht erworben werden kann – und noch etwas anderes: die in unserem Shop bereits ausverkaufte MUSIKEXPRESS-Ausgabe 04/23, mit der Depeche-Mode-Titelgeschichte sowie einer exklusiven 7-Inch-Single: „Ghosts Again“.

POP-UP-BUS VON DEPECHE MODE: DAS SIND DIE TERMINE

23.03.23 HAMBURG / SPIELBUDENPLATZ / 18:00 – 2:00 UHR

24.03.23 BERLIN / PALAIS KULTURBRAUEREI / 18:00 – 00:00 UHR

25.03.23 DRESDEN / STROMWERK / 18:00 – 00:00 UHR

26.03.23 LEIPZIG / KURT-MASUR-PLATZ / 12:00 – 17:00 UHR

27.03.23 MÜNCHEN / HAUS DER KUNST / 12:00 – 18:00 UHR

28.03.23 STUTTGART / LIEDERHALLE / 12:00 – 18:00 UHR

29.03.23 FRANKFURT / MASSIF CENTRAL / 12:00 – 18:00 UHR

30.03.23 ESSEN / ZECHE ZOLLVEREIN / 12:00 – 18:00 UHR