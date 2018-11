Depeche Mode kündigen neue Box-Sets mit ihren Singles der 80er-Jahre an

Depeche Mode haben zwei neue Vinyl-Boxsets mit ihren Songs aus den 1980er-Jahren angekündigt. „Construction Time Again: The 12″ Singles“ und „Some Great Reward: The 12″ Singles“ bauen auf den Singles der beiden 1983 und 1984 erschienenen Alben CONSTRUCTION TIME AGAIN und SOME GREAT REWARD auf.

Jede Box umfasst die sechs ausgekoppelten Singles des jeweiligen Albums als 12″-Vinyl sowie rare Live-Aufnahmen. Die Konzertmitschnitte, zu denen unter anderem auch „Everything Counts" und „People Are People" zählen, entstanden im Londoner Hammersmith Odeon („Construction Time Again"-Box) und dem Liverpool Empire („Some Great Reward"-Box). Darüber hinaus finden sich auf der „Some Great Reward"-Box drei Remix-Versionen des Dub-Produzenten Adrian Sherwood.

Die kompletten Tracklists der Boxen findet Ihr hier im Überblick:

‘Construction Time Again: The 12″ Singles’

‘Get The Balance Right!’

A ‘Get The Balance Right! (Combination Mix)’

B ‘The Great Outdoors!’

B ‘Tora! Tora! Tora! (Live)’

‘Get The Balance Right!’ (L12BONG 2)

A ‘Get The Balance Right! (Original Mix)’

B ‘My Secret Garden (Live)’

B ‘See You (Live)’

B ‘Satellite (Live)’

B ‘Tora! Tora! Tora! (Live)’

‘Everything Counts’

A ‘Everything Counts (In Larger Amounts)’

B ‘Work Hard (East End Remix)’

‘Everything Counts’ (L12BONG 3)

A ‘Everything Counts (Original 7” Mix)’

B ‘New Life (Live)’

B ‘Boys Say Go! (Live)’

B ‘Nothing To Fear (Live)’

B ‘The Meaning Of Love (Live)’

‘Love In Itself’

A ‘Love In Itself•3’

B ‘Fools (Bigger)’

B ‘Love In Itself•4’

‘Love In Itself’ (L12BONG 4)

A ‘Love In Itself•2’

B ‘Just Can’t Get Enough (Live)’

B ‘A Photograph Of You (Live)’

B ‘Shout (Live)’

B ‘Photographic (Live)’

Some Great Reward l The 12” Singles

‘People Are People’

A ‘People Are People (Different Mix)’

B ‘In Your Memory (Slik Mix)’

‘People Are People’ (L12BONG 5)

A ‘People Are People (On-U Sound Remix By Adrian Sherwood)’

B ‘People Are People (Original 7” Version)’

B ‘In Your Memory (Original 7” Version)’

‘Master And Servant‘

A ‘Master And Servant (Slavery Whip Mix)’

B ‘(Set Me Free) Remotivate Me (Release Mix)’

B ‘Master And Servant (Voxless)’

‘Master And Servant ‘(L12BONG 6)

A ‘Master And Servant (An On-U Sound Science Fiction Dance Hall Classic Re-Remixed By Adrian Sherwood)’

B ‘Are People People? (Re-Remixed By Adrian Sherwood)’

B ‘(Set Me Free) Remotivate Me (7” Mix)’

‘Blasphemous Rumours‘

A ‘Blasphemous Rumours’

B ‘Somebody (Live)’

B ‘Two Minute Warning (Live)’

B ‘Ice Machine (Live)’

B ‘Everything Counts (Live)’

‘Blasphemous Rumours’ (L12BONG 7)

A ‘Somebody (Remix)’

A ‘Everything Counts (Live)’

AA ‘Blasphemous Rumours (Single Version)’

AA ‘Told You So (Live)’

Depeche Modes aktuelles Album, SPIRIT, erschien im März 2017 und erhielt im Musikexpress 4 von 6 Sternen. ME-Redakteur Oliver Götz schrieb in seiner Rezension:

„Depeche Mode bekennen sich auf SPIRIT deutlich wie nie zu ihrem „Vor-Früher“, zu ihren wahren Vätern: überall Kraftwerk-Sequenzen, sehr deutlich, ziemlich mächtig. Nur klingt es nach aufgebohrtem, frisiertem Kraftwerk.“