Depeche Mode: Mute Records und Daniel Miller erinnern an Andrew Fletcher

Andrew Fletcher, Gründungsmitglied der Synthie-Pop- und Rock-Band Depeche Mode, wäre am 8. Juli 2022 61 Jahre alt geworden. Er starb überraschend am 26. Mai 2022. Nicht nur der MUSIKEXPRESS trauert dem britischen Musiker nach (hier unser Nachruf), sondern vor allem auch das Independent-Label Mute Records, das eine jahrelange Beziehung zu Fletcher pflegte. Auf Facebook und auf ihrer Homepage erinnert es an ihn.

Andrew Fletcher und Daniel Miller

Label-Gründer Daniel Miller staunt insbesondere über das einzigartige Engagement Fletchers: „Fletch war immer derjenige, der den Erfolg der Band in Frage stellte und fragte, wie man es besser machen könnte. Er war nicht pessimistisch, er wollte nur nicht, dass sich die Band und Mute auf ihren Lorbeeren ausruhen. Und seine Beharrlichkeit, immer nach mehr zu streben, war ein großer Teil des Erfolgs von Depeche Mode.“

„Wir hatten so viel Spaß“

Für Miller war Fletcher nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein sehr guter Freund. Besonders in Zeiten der Pandemie verbrachten Fletcher und Miller viel Zeit zusammen. Fletcher war stets an den Vorhaben des Labels interessiert. „Er kam immer vorbei, um zu sehen, wie es allen ging, um alte Freunde zu treffen und neue zu finden, denn Fletch liebte es, Freunde zu finden. Als es wieder mehr Auftritte gab, kam er zu mehr Mute-Shows – wir hatten so viel Spaß dabei“, erinnert sich Miller.

Die Geschichte der beiden ist und bleibt einzigartig: 42 Jahre Geschäft, Kreativität und Freundschaft samt Höhen und Tiefen. Fletchers Optimismus, Entschlossenheit und Liebenswürdigkeit werden Miller noch lange in Erinnerung bleiben.