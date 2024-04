Wirklich keine KI: Depeche Modes Dave Gahan auf neuem Humanist-Album

Die neue Platte mit dem gemeinsamen Song erscheint am 26. Juli 2024.

Die neue Platte des britischen Gitarristen Rob Marshall, besser bekannt als Humanist, wird am 26. Juli erscheinen und heißt ON THE EDGE OF A LOST AND LONELY WORLD. Auch Depeche-Mode-Fans dürften sich über diese Nachricht freuen. Dave Gahan wird nämlich den Gesangspart auf dem Song „Brother“ übernehmen.

Nicht die erste Zusammenarbeit von Gahan und Marshall

Für sein neues Album hat Marshall mit zahlreichen Musiker:innen zusammengearbeitet. Neben James Allan und Ed Harcourt wird auch Depeche Modes Dave Gahan auf einem Track zu hören sein. Die neue Kooperation ist nicht das erste Mal, dass die beiden Künstler gemeinsame Sache machen. 2020 brachten sie bereits den Song „Shock Collar“ zusammen raus.

Humanist dürfte außerdem auch einigen Besucher:innen der diesjährigen „Memento Mori“-Tour der Band bekannt sein. Der Gitarrist spielte als Voract bei den Konzerten in Berlin, Hamburg, Prag und Lodz.

Hier die gesamte Tracklist des Albums:

The Beginning (feat. Carl Hancock Rux) Happy (feat. Ed Harcourt) Too Many Rivals (feat. Tim Smith) The Immortal (feat. Ed Harcourt) This Holding Pattern (feat. James Cox) Brother (feat. Dave Gahan) Born To Be (feat. Peter Hayes) Keep Me Safe (feat. Rachel Fannan) Dark Side Of Your Window (feat. James Allan) Love You More (feat. Isobel Campbell) Lonely Night (feat. Madman Butterfly) The Presence Of Haman (feat. Madman Butterfly) The End (feat. Madman Butterfly)

Dass bald auch neue Musik von Gahan gemeinsam mit Depeche Mode erscheinen wird, ist vorerst unwahrscheinlich. Nach ihrem letzten und fünfzehntem Album MEMENTO MORI, was 2023 erschienen ist, gingen Depeche Mode auf Welttournee. Jetzt stehen Soloprojekte von Gahan und Martin Gore an.