Mark Lanegan: Bilder aus dem Leben des legendären Sängers & Songschreibers

Am 25. November wäre Mark Lanegan 59 Jahre geworden. Wir erinnern an den zu früh verstorbenen Musiker.

Bekannt wurde Mark Lanegan als Sänger und Songschreiber der Band Screaming Trees. Dieses Bild zeigt ihn bei einem Auftritt im Jahr 1994.

Lanegan und Kurt Cobain waren eng miteinander befreundet. Cobain tauchte als Gaststar auf Lanegans Solodebüt THE WINDING SHEET auf. Lanegan beschrieb ihre Freundschaft auch in seiner Autobiografie SING BACKWARDS AND WEEP.

Ein Bandfoto der Screaming Trees aus dem Jahr 1993.

Hier sieht man Screaming Trees im Jahr 1989, fünf Jahre nach ihrer Gründung. Lanegan ist im Bild ganz links zu sehen.

Mark Lanegan war live stets ein Erlebnis. Dieses Bild stammt von einem Auftritt am 4. November 2013 in Edinburgh.

Mit Isobel Campbell verband ihn nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eine kreative Partnerschaft. Ihr erstes gemeinsames Album BALLAD OF THE BROKEN SEAS erschien im Jahr 2006, zwei Jahre später folgte SUNDAY AT DIRT DEVIL.

Mark Lanegan war von 2001 bis 2005 Mitglied von Queens of the Stone Age. Zu hören ist er auf den Alben SONGS FOR THE DEAF (2002) und LULLABIES TO PARALYZE (2005). Das Line-up auf dem Bild (v.l.): Dave Grohl, Troy Van Leeuwen, Nick Oliveri, Josh Homme, Lanegan.

Nach der Auflösung von Screaming Trees startete Lanegan als Solokünstler durch und veröffentlichte jede Menge grandioser Alben wie WHISKEY FOR THE HOLY GHOST und BUBBLEGUM.

Eine besondere musikalische Verbindung hatte Lanegan mit Greg Dulli. Die beiden unterstützten sich bei ihrem Soloschaffen und hatten mit The Gutter Twins auch ein gemeinsames Projekt.

Auch Dinosaur-Jr.-Chef J Mascis war ein musikalischer Wegbegleiter Lanegans. Hier sieht man die beiden im Jahr 1994.

