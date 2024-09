Dave Gahan: Live-Comeback für Mark Lanegan

Auch Josh Homme, Chrissie Hynde, Bobby Gillespie und andere ehren Screaming-Trees-Chef Mark Lanegan

Am 05. Dezember 2024 wird es ein Tributkonzert für Mark Lanegan geben, den verstorbenen Sänger der Screaming Trees. Der All-Star-Auftritt findet im Londoner Roundhouse statt. Dort absolvierte Lanegan seine letzte Show in Großbritannien.

Lanegan starb 2022 im Alter von 57 Jahren. Nun wird sein Leben gefeiert. Auf dem Programm des Tributkonzerts stehen unter anderem Performances von Lanegans ehemaligem Bandkollege Josh Homme, Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan, Chrissie Hynde (The Pretenders), Bobby Gillespie (Primal Scream), Greg Dulli, Alison Mosshart und viele mehr. Tickets für „Mark Lanegan – A Celebration“ sind ab 1. Oktober erhältlich.

Mark Lanegan auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Dave Gahan stellt die Live-Würdigung Mark Lanegans sein erstes Konzert seit Beendigung der „Memento Mori“-Tournee von Depeche Mode dar, die im Frühjahr 2024 in Köln ihr Finale feierte. Auch Soulsavers, das Zweitprojekt Gahans, steht hier auf dem Programm. Unklar, ob der Depeche-Mode-Frontmann also zwei verschiedene Kurzauftritte darbieten wird.

Auch für Josh Homme wird das Konzert emotional. Er selbst hatte mit einer Erkrankung zu kämpfen – die Tour von Queens of the Stone Age musste aktuell auf 2025 verschoben werden.

„Ich war geistig und emotional nicht dazu bereit“

„In den letzten Jahren habe ich sieben Todesfälle zu beklagen, darunter auch die von Menschen, die mir sehr nahe standen“, sagte Homme in Bezug auf die Tode von Mark Lanegan und Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins innerhalb kurzer Zeit.

„Als die Pandemie ausbrach, befand ich mich also im selbst auferlegten Exil. Ich war zu dieser Zeit nicht in der Lage, Musik zu machen – ich war geistig und emotional nicht dazu bereit.

Ich habe Freunde und meine Familie verloren und gesehen, welche Verwüstungen Trauer anrichten kann. In der Tat war die Pandemie in dieser Hinsicht ein Segen, denn sie hat jedem von uns die gleiche einfache Frage gestellt: Sag mir die Dinge, die dir absolut wichtig sind, denn das ist alles, was du brauchst.“