Der 20. Oktober ist nun der Lil-Nas-X-Tag

Der 20. Oktober wird nun in Atlanta zum offiziellen Lil-Nas-X-Tag. Der Rapper wird so von der Stadt für seine musikalischen Leistungen und seinen Einfluss auf die LGBTQIA+-Community geehrt.

Bürgermeisterkandidat Antonio Brown überreichte Lil Nas X am Mittwoch, den 20. Oktober die Proklamationstafel. In einer Rede erklärte er diesen Tag offiziell als Lil-Nas-X-Tag: „Er hat einen beträchtlichen Einfluss auf die LGBTQ-Gemeinschaft ausgeübt, indem er die Akzeptanz von LGBTQ-Künstlern in der Musikindustrie neu gestaltet und andere dazu ermutigt hat, Barrieren zu überwinden und durch Musik und Kunst offener, ausdrucksstärker und persönlicher zu sein.“

Der erste LGBTQ-Bürgermeister Atlantas

Brown erklärt, dass er im Falle einer Wahl zum Bürgermeister der erste LGBTQ-Bürgermeister in der Geschichte Atlantas sei und bedankt sich bei Lil Nas X, da dieser ihn inspiriert habe: „Und Lil Nas X, ich möchte nur sagen, dass du mich inspirierst. Ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters von Atlanta. Ich werde der erste LGBTQ-Bürgermeister in der Geschichte der Stadt sein. Und du inspirierst mich und lässt mich glauben, dass ich es schaffen kann. Also, danke.“

.@LilNasX is in ATL for a „homecoming“ organized by @DALLASAUSTIN celebrating Nas‘ most recent #1 hit. @AntonioforATL was at the music industry event to present Nas with a City Council proclamation recognizing his success, declare today Lil Nas X Day and plug his mayoral campaign pic.twitter.com/KIck7CUD8M — Maya T. Prabhu (@MayaTPrabhu) October 21, 2021

Auch Lil Nas X bedankt sich herzlich bei Brown und der Stadt und lässt seinem Unglauben Luft: „Danke, dass ihr alle hier seid. Das ist unglaublich … Ich werde nicht weinen. Ein Hoch auf Atlanta. Ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich nicht wussten, dass ich aus Atlanta komme … Ich komme aus A. Aber im Ernst, das ist unglaublich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich vor vier Jahren hier sein würde, als ich im Haus meiner Schwester auf dem Boden schlief … Das ist unglaublich.“

Würdigung von Erfolg und Einfluss

Die Plakette oder Urkunde würdigt die Leistungen des Rappers in der Musik-Welt, Entertainment und Pop-Kultur. Es verweist auf den Erfolg von „Old Town Road“ und „Industry Baby“ sowie seine Auszeichnungen und natürlich seinen positiven Einfluss auf die LGBTQIA+-Gemeinschaft.

The full proclamation that Atlanta City Council made in recognition of Lil Nas X. pic.twitter.com/o4EQQvcqdm — 𝙈𝘼𝙅𝙊𝙍 (@lilnasxmajor) October 21, 2021

Lil Nas X‘ aktuelles Album MONTERO schoss auf Platz 2 der US-Charts. Der Song „Industry Baby“ landete kürzlich auf Platz 1 der US-Charts und erhielt mittlerweile sogar Platin-Status. Für Kanye West als Produzenten des Songs ist es der fünfte Nummer-1-Song in dieser Position, mehr als alle anderen Produzenten vor ihm schafften.