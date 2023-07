Marcus Mumford und Maggie Rogers covern live Taylor Swift (Video)

Neben dem Swift-Track „Cowboy Like Me“ sangen Rogers und Mumford noch weitere Lieder zusammen.

Die Folk-Rock-Band Mumford & Sons holte sich für ihren Auftritt auf dem Sommo Festival in Kanada am Samstag (15. Juli) Maggie Rogers auf die Bühne. Gemeinsam performte Marcus Mumford dann mit der Sängerin eine Reihe von Songs live. Mit dabei: eine Cover-Version des Taylor-Swift-Hits „Cowboy Like Me“.

Rogers trat bereits am Freitag (14. Juli) als Headliner auf dem Open Air in der kanadischen Provinz Prince Edwards Islands auf. Mumford & Sons beendeten den nachfolgenden Abend. Zusammen spielten die US-Amerikanerin und die Briten drei Lieder, darunter Taylor Swifts Song aus dem Jahr 2020, der auf ihrem Erfolgsalbum EVERMORE zu finden ist. Neben „Cowboy Like Me“ sangen Marcus Mumford und Rogers noch „Fare Thee Well (Dink’s Song)“ und „Timshel“ im Duett.

Mumford & Sons sind diesen Sommer als Headliner auf diversen Festivals unterwegs. Dazu gehören etwa das Sziget in Ungarn (10. bis 15. August) und das Lollapalooza in Berlin (9. und 10. September).

Seht hier die Live-Performance von Marcus Mumford und Maggie Rogers von „Cowboy Like Me“: