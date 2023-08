Drake und Travis Scott spielen erstmals „Meltdown“ live (Video)

Im kanadischen Vancouver traten die Rapper im Rahmen von Drakes „It’s All A Blur“-Tour zusammen auf.

Die Rap-Stars Drake und Travis Scott haben zum ersten Mal gemeinsam ihren Song „Meltdown“ vor Publikum performt. Am Dienstag (29. August) spielte Drake sein Konzert in der kanadischen Metropole Vancouver. Zur Überraschung aller Fans holte er Travis Scott für mehrere Songs auf die Stage.

Travis Scott als „Special Guest“ auf Drakes Show

Eigentlich sollte 21 Savage Drake auf seiner Tour als Support begleiten. Jedoch war der aufgrund von Problemen bei der Einreise in Kanada an jenem Abend verhindert. Also hieß es umplanen für den „Hotline Bling“-Rapper. Wahrscheinlich zur Freude aller Fans ging der Plan B auch auf.

„Ich habe ein paar schlechte Nachrichten: 21 Savage hat es leider nicht nach Kanada geschafft und dafür entschuldige ich mich von tiefsten Herzen“, wandte sich Drake an die Fans in seinem Heimatland. „Aber glücklicherweise, Vancouver, habe ich einen Bruder, der euch fast genau so sehr liebt wie ich, und er flog extra für euch heute Abend hier ein. Und dies wird die einzige Gelegenheit sein, ihn auf dieser Tour live zu sehen, also macht am besten verdammt nochmal Krach.“

Seht hier Drakes Ansage für Travis Scott:

Laut wurde es tatsächlich als auf einmal Travis Scott mit auf der Bühne stand. Zusammen gab das Duo ihren Song „Meltdown“ zum Besten, der auf Travis Scotts neuer Platte UTOPIA zu finden ist. Danach spielten sie auch noch „Sicko Mode“, den die beiden ebenso für die LP schrieben. Bevor Travis Scott wieder die Stage verließ, rappte er noch zwei weitere Tracks aus seinem eigenen Repertoire.

Der nächste Halt auf Drakes Tour ist Las Vegas, im US-Bundestaat Nevada. Dort wird er am 1. und 2. September auftreten.

Seht hier Drake und Travis mit „Meltdown“ live: