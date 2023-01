Coldplay kündigen neues Album MOON MUSIC an

Coldplay-Gesicht, -Gitarrist und -Sänger Chris Martin hat ein neues Coldplay-Album namens MOON MUSIC angekündigt. Seine Band befinde sich schon auf der Zielgeraden und sei dabei, die Arbeit an dem neuen Album abzuschließen. Zusammen mit Leadgitarrist Jonny Buckland gab Martin dies während eines Interviews mit dem kanadischen Radiosender CityNews bekannt. Es soll an das im Oktober 2021 erschienene MUSIC OF THE SPHERES anschließen und damit eine Art zweites MUSIC OF THE SPHERES werden.

Im Zuge dessen macht das Quartett dieses Jahr eine ausgedehnte Welttournee. In Deutschland ist jedoch kein Konzert geplant, nach dem die Band im Sommer 2022 noch in Frankfurt und, dreimal hintereinander, in Berlin war. Während der Tour könnten schon die ersten Songs von MOON MUSIC gespielt werden. Das Album hat jedoch noch kein Veröffentlichungsdatum. Nach dem die Band Ende 2021 verlauten ließ, dass 2025 mit neuer Musik Schluss sein könnte, dürfen Fans sich jetzt erst einmal freuen.

MOON MUSIC wird das zehnte Album der Band, die 2000 mit PARACHUTES ihr erfolgreiches Debütalbum feierte. Es erhielt zahlreiche Platin-Auszeichnungen weltweit. Daran anschließend konnte Coldplay diverse Preise gewinnen. Darunter auch sieben Grammys, von denen sie drei für das 2008 erschienene VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS und die Single „Viva La Vida“ bekamen.