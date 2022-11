Coldplay spielen iranischen Protestsong „Baraye“

Coldplay haben auf ihrer aktuellen Welttournee ein Zeichen der Solidarität mit den aktuellen Protesten im Iran gesetzt. Bei zwei Konzerten am Freitag und Samstag in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires spielten sie den Song „Baraye“, der sich zu einem Symbol der Proteste gegen das Regime der Islamischen Republik entwickelt hat. Das Konzert am Samstag wurde live in Kinos in 81 Ländern übertragen.

Empfehlung der Redaktion Joko und Klaas überlassen ihre Instagram-Accounts iranischen Frauen

„Es gibt so viele Orte, an denen sich Menschen nicht treffen können, und nicht frei sein können, sie selbst zu sein. Egal, ob es darum geht, die Musik zu hören, die sie hören wollen, die Kleidung zu tragen, die sie tragen wollen, zu denken, was sie denken wollen, zu lieben, wen sie lieben wollen“, sagte Coldplay-Sänger Chris Martin. Im Moment sei dies im Iran besonders deutlich. Deshalb wolle die Band ein Zeichen dafür setzen, dass sie die iranischen Frauen und alle, die für Freiheit kämpfen, unterstütze.

Der Song stammt vom iranischen Singer-Songwriter Shervin Hajipour. Zu Beginn der Performance wurde Hajipours Musikvideo zum Song gezeigt, dann übernahm die Schauspielerin Golshifteh Farahani den persischsprachigen Gesang. Farahani wurde unter anderem mit ihrem Auftritt im US-Thriller „Der Mann, der niemals lebte“ (2008) auch international bekannt, geriet aber auch ins Visier des iranischen Regimes und darf seit 2009 nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren.

Empfehlung der Redaktion Coldplay: Chris Martin entwirft Tattoo-Vorlage für Fan

Hajipour hatte den Song ursprünglich im September veröffentlicht, er entwickelte sich im Iran schnell zum viralen Hit und einer Hymne der Proteste. Hajipour wurde nach der Veröffentlichung festgenommen, mittlerweile ist er nach Zahlung einer Kaution wieder frei.

Die Proteste im Iran begannen im September nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie wurde zuvor verhaftet, weil sie kein Kopftuch trug, die Demonstrant*innen geben der Sittenpolizei die Schuld an ihrem Tod. Daraus wuchs eine Protestbewegung gegen die Unterdrückung von Frauen durch die Sittenpolizei und das Mullah-Regime.