Die Ärzte: Buchstabenrätsel gelöst – aus ‚Abstrakt‘ wird doch „Abschied“

In den vergangenen Wochen spannten Die Ärzte ihre Fans ordentlich auf die Folter: Seit dem 7. Februar lief auf ihrer Webseite, bademeister.com, ein Countdown samt achtstelligem Buchstabenrätsel. Nachdem als erster Buchstabe ein A enthüllt wurde, fürchteten viele Beobachter das Lösungswort Abschied – und eben jenen der Ärzte.

Nun ist das Rätsel gelöst – und die Fans keineswegs beruhigt. Obwohl das Lösungswort Abstrakt das Rätsel beendete, posteten Die Ärzte am gestrigen Sonntagabend einen Song namens „Abschied“. Und der klingt genauso pessimistisch wie es der Titel vermuten lässt. Ein Textauszug liest sich wie folgt:

„Los komm, wir sterben endlich aus, denn das ist besser für die Welt. Der letzte Drink, der geht aufs Haus. Unsere Stunden sind gezählt.“

„Abschied“ wurde in zwei Videoversionen hochgeladen: in der vegetarischen lassen Die Ärzte Spiegeleier verkohlen, in der veganen einige Scheiben Tomaten. Schaut – und vor allem hört – euch „Abschied“ hier an:

Neue Musik wurde in der Vergangenheit immer wieder mal lose angedeutet. Ihr noch immer aktuelles Album AUCH erschien 2012. Außerdem meldeten sich Die Ärzte dieser Tage, Wochen und Monate nach sechs Jahren Pause immer wieder derart konkret zurück – mit exklusiven Festivalshows bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2019, der „Miles & More“-Europa-Klubtour, dem SEITENHIRSCH-Boxset, dessen Outtake-Album „THEY’VE GIVEN ME SCHROTT und einem Überraschungsauftritt im Sommer 2018 bei den Beasteaks, zum Beispiel.

All das könnte natürlich auch ein Auftakt zu einer großen Abschiedstournee sein, die mit den Clubkonzerten und Festival-Headlinerslots beginnt und 2020 eine ganz große Runde fahren wird.