Die Ärzte live in Offenbach am 1. September: Tickets, Anfahrt, Zeiten

„Bitte keine Nazis mitbringen“, steht auf den Tickets für das Ärzte-Konzert. Weitere Infos hier.

Die Ärzte spielen am Freitag (1. September) ein Konzert in der Stadthalle Offenbach. Für ihre „,Herbst des Lebens‘-Tour 2023 (Diesmal ohne Hunde & Pferde)“ ist wichtig zu wissen, u.a. „sperrige Gegenstände, Pyrotechnik und Nazis zuhause zu lassen“. Das bittet die Berliner Gruppe in einem politisch-ironischen Text, der auf die Karten gedruckt ist.

Auch sollen diesem zufolge keine Handyfotos und -videos während des Auftritts gemacht werden, denn: „Ständig hochgehaltene Handys versauen nicht nur der filmenden Person den Abend, sondern auch dahinterstehenden Menschen“.

Einlass, Beginn, Ende

Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Ende 23.30 Uhr. Die Stadthalle Offenbach fasst etwa 4.000 Personen.

Die Ärzte: Gibt es noch Tickets?

Die Tickets sind bereits ausverkauft – wie auch ihre ganze „Herbst des Lebens“-Tour 2023.

Ein kleiner Trost: Für 2024 wurden zwei große Open-Air-Shows auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof angekündigt. Für die Auftritte am 23. und 24. August gibt es noch Tickets für aktuell 82 Euro. Schaut mal auf der Homepage der Band nach.

Die Eintrittskarten für die „Herbst des Lebens“-Tour sind im Übrigen nur gültig, wenn Vor- und Nachname auf der Ticket-Rückseite eingetragen wurden.

Anfahrt zur Stadthalle Offenbach

Für die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es die Buslinien 101, 104 sowie OF-97 (Haltestelle Tempelsee Stadthalle). Diese Busse halten direkt vor der Stadthalle und fahren jede halbe Stunde. Alternativ können Besucher:innen mit der Buslinie 104 bis zur Haltestelle „Eberhard-von-Rochow-Straße“ fahren. Von dort aus ist das Veranstaltungshaus fußläufig erreichbar, wie „fr“ verkündet. Beide Busse fahren demnach von und zu der Haltestelle Marktplatz, wo die S-Bahnen nach Frankfurt, Wiesbaden und Hanau fahren.

Für die Anfahrt mit dem Auto wird der Parkplatz Nasses Dreieck auf der Waldstraße 319, 63071 Offenbach empfohlen.

In den letzten Jahren veröffentlichte „die beste Band der Welt“ das eine oder andere Werk: So erschien in diesem Jahr DIE ÄRZTE – NACKT IM WIND als Bonus zum Buch „die ärzte: Nackt im Wind – Die Berlin Tour MMXXII“.

2022 erschien das Album NUMMUS CECIDIT, allerdings ausschließlich auf der „BUFFALO BILL IN ROM TOUR“ sowie auf den restlichen Konzerten der BERLIN TOUR MMXXII als 11″-Vinyl mit Wendecover und Downloadcode für Tracks und Lyrics.

2021 veröffentlichten Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez die Platte DUNKEL und 2020 HELL. Hier in die Alben hören:

