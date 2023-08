Die Ärzte auf „Herbst des Lebens“-Tour 2023: Alle Infos zum Vorverkauf

Die Ärzte haben Tour-Termine für den Herbst 2023 angekündigt. Alle Infos zum Vorverkauf hier.

Die Ärzte hatten ihren Fans für den 20. August 2023 Großes angekündigt – nach dem vorerst letzten Open Air des Sommers, das am 19.08. auf dem Highfield Festival stattgefunden hatte, wurde spekuliert, was die Band aus dem Ärmel schütteln würde. Nun steht fest: Es wird weitere Live-Termine für 2023 geben.

„Besser als wie auf Platte: die ärzte live. So wie früher!“ und „diesmal ohne Hunde & Pferde“ versprechen BelaFarinRod. Für das Publikum könnte dies nach dem Open-Air-Sommer bedeuten, dass auf der anstehenden „Herbst des Lebens“-Tour auch einige ältere Fan Favourites zu hören sein werden, die auf der Setlist schon länger keinen Platz gefunden haben. Wer sich Karten für die Shows sichern möchte, sollte vermutlich wieder schnell sein. Schon am Montagabend (21. August) um 17 Uhr startet der Vorverkauf. Unter anderem führt die Tour Die Ärzte nach Offenbach, Potsdam, Berlin, Bremen, Münster und Köln. Ganze drei Male spielen sie Mitte Oktober in Oberhausen.

„Herbst des Lebens“-Tour 2023: Die Live-Termine im Überblick

29.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

30.08.23 – AT-Wien – Arena Open Air

01.09.23 – Offenbach – Stadthalle Offenbach

05.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Air

06.09.23 – Potsdam – Waschhaus Open Ai

08.09.23 – Bremen – Pier 2

09.09.23 – Bremen – Pier 2

11.09.23 – Münster – MCC Halle Münsterland

13.09.23 – Berlin – Columbiahalle

14.09.23 – Berlin – Columbiahalle

16.09.23 – Köln – Palladium

17.09.23 – Köln – Palladium

28.09.23 – CH-Zürich – The Hall

29.09.23 – CH-Zürich – The Hall

01.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

02.10.23 – Bielefeld – Lokschuppen

04.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

05.10.23 – Hamburg – Edel-Optics-Arena

07.10.23 – Saarbrücken – Saarlandhalle

09.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

10.10.23 – Leipzig – Haus Auensee

12.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

13.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

14.10.23 – Oberhausen – Turbinenhalle

„Herbst des Lebens“-Tour: Wann beginnt der Vorverkauf?

Der Vorverkauf für alle anstehenden Konzerte von Die Ärzte startet am 21. August 2023 um 17 Uhr ausschließlich hier. Der Vorverkauf für die Konzerte in Wien findet über diesen Link statt. Auch hier ist der 21. August 2023 um 17 Uhr als Verkaufsstart angegeben.

Die Ärzte: Wichtige Info zum Ticketkauf

Die Ärzte raten ihren Fans wie schon zuvor, ihre Karten ausschließlich über den Ticketshop auf bademeister.com zu erwerben. „Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.“