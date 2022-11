Die Babopizza von Haftbefehl und Gangstarella im Geschmackstest

Seit dem 03. November gibt es die #Babopizza von Gangstarella und Haftbefehl in allen teilnehmenden Supermärkten in den Sorten Chicken-Hollandaise und Rindersalami zu kaufen – und wir haben sie getestet. Damit gibt es jetzt insgesamt fünf Sorten der Gangstarella-Pizza, die in der ersten Ausgabe mit den Sorten Thunfisch und Sucuk auf den Markt kam. Jetzt mit Haftbefehl und zuerst in Kooperation mit Capital Bra, existiert die Gangstarella seit Mai 2020.

Optisch geht die Verpackung zumindest mit dem Karomuster am Rand den gleichen Weg wie auch schon die #TeamCapi Pizza. Anstelle von einem Capital Bra, der mit Kochhut und dem Fingerzeichen für „perfekt“ den klassischen Pizzabäcker mimt, hat man auf diesen Karton einen großen „Babo Pizza“-Schriftzug mit dem Zusatz „Heftig Lecker“ gedruckt. Haftbefehl ist in der rechten Ecke mit Kochschürze, Tuch über dem Arm und Sonnenbrille zu sehen, wie er die Pizza in einer Hand präsentiert. Auf der Rückseite der Verpackungen sieht man außerdem jeweils einen Comicstrip von Haftbefehl. Einmal sitzt er mit im Studio und bespricht mit seinen Leuten, wie man „den Geschmack von 069 [Offenbach, sein Geburtsort] auf eine Pizza bringen“ kann, in dem anderen Strip entwirft er „Breaking Bad“-artig eine Pizza in einem Van.

Chicken-Hollandaise

Die Pizza Chicken-Hollandaise mit Spinat und Gouda hat ein Gewicht von 457 Gramm und war im Durchmesser etwa 26 cm groß. Nachdem wir die Backanleitung (15 Min. vor dem Backen auftauen, im unteren Drittel auf einem Rost platzieren, Backzeit 7-8 Min.) befolgt haben, war der Rand schön knusprig, jedoch in der Mitte etwas weich. Der Grund dafür war höchstwahrscheinlich die Hollandaise-Soße auf der Pizza, die gut umgesetzt wurde und angenehm cremig war. Wir hatten befürchtet, die Pizza könnte dadurch eher matschig werden. Jedoch geht der Spinat geschmacklich etwas unter und trug für uns maximal zur Konsistenz bei. Dafür waren die Hähnchenstücke zart und in verschiedenen Größen auf der Pizza. Der Boden ist so dick wie bei einer klassischen Pizza und auf jeden Fall dünner als bei der #TeamCapi-Pizza.

Insgesamt war diese Pizza eine kleine Überraschung, weil wir so eine Pizza noch nicht gesehen hatten und der Mix aus Hollandaise mit der süßlichen Tomatensoße eine interessante Geschmacksvariation ergab. Vor allem die Stücke mit mehr Hähnchen waren besonders gut, weil ohne diese etwas gefehlt hätte.

Rindersalami

Die Pizza Rindersalami mit Käse-Mix und Käse-Sauce hat ein Gewicht von 402 Gramm und war im Durchmesser ebenfalls etwa 26 cm groß. Nach gleicher Backanleitung war der Rand wieder schön knusprig, die Mitte war besser durchgebacken als die Chicken-Hollandaise und daher auch etwas bissfester. In Kombination mit dem zerlaufenden Käse (Edamer, Mozzarella, Hartkäse, Gorgonzola) kommt der Geschmack der Pizza gut zur Geltung. Die Rindersalami ist lecker, ebenso wie die Tomatensoße, die im Gegensatz zur anderen Sorte nicht so süßlich ist.

Insgesamt eine leckere Pizza, die sich jedoch bis auf die Rindersalami nicht großartig von anderer Salami-Pizza abhebt. Leider wurde die Pizza während der Lieferung zerbrochen, weil die Lagerung in Trockeneis die Produkte sehr hart macht und diese dadurch manchmal zerbrechen.

Für uns liegt die Pizza Rindersalami weiter vorne, jedoch sollte man die Pizza Chicken-Hollandaise auch mal probiert haben, wenn man noch nie eine Pizza mit Hollandaise-Soße hatte, weil es einfach interessant schmeckt. Man muss jedoch offen sagen, dass eine Pizza beim Italiener natürlich besser schmeckt, aber für eine Pizza aus dem Tiefkühlregal ist die Qualität vollkommen angebracht. Fraglich nur, warum es im Jahr 2022 bisher keine vegetarische Pizza aus der Reihe im Angebot gibt – und ob man grundsätzlich bereit sein will, über vier Euro für eine Tiefkühlpizza zu bezahlen.

Haftbefehl hat mit der Gangstarella seinen Katalog an Nicht-Rap-Produkten aufgestockt, denn er brachte bereits seinen Eistee „Baba HafTea“ und seinen Shishatabak „Chaya“ heraus. Dazu eröffnete er den Burgerladen „Hafti’s“ in Hannover. Sein aktuelles Album DAS SCHWARZE ALBUM erschien am 29. April 2021 und war der Nachfolger von DAS WEISSE ALBUM (2020).