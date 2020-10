Capital Bra erhällt den ersten und einzigen Pizza-Gold-Award

Der Rapper Capital Bra hat in seiner Karriere schon so einige Preise abgeräumt, aber damit hat wohl kaum jemand gerechnet: In weniger als zwei Monaten verkaufte der Rapper mehr als 1 Million heiße Scheiben. Aber keine CDs, sondern Tiefkühlpizzen. Dafür gab es nun für seine „#TEAMCAPI“-Pizza den ersten und bislang einzigen Pizza-Gold-Award.

Hinter diesem äußerst raffinierten Marketing-Move steckt das erste deutsche Urban Food Brand „Gangstarella“. Die Pizza á la Capi in den Sorten „Rindersalami“ und „Grillgemüse“ lag bei Supermarktketten wie Edeka, Kaufland und Rewe seit dem 11. Mai 2020 in den Regalen und wurde wohl mehr als 20.000 Mal pro Verkaufstag gekauft. Dafür bekam Capital Bra jetzt nicht nur den besagten (ersten) Pizza-Award, sondern auch den von der „Lebensmittel Rundschau“ vergebenen „Bestseller Award für Deutschlands erfolgreichstes Neuprodukt 2020“.

TEAMCAPI PIZZA GANGSTARELLA auf YouTube ansehen

Dass Rapper neben der Musik neue Wirtschaftswege beschreiten, ist im Grunde nichts Neues. So fährt Dr Dre beispielsweise horrende Summen durch seine Kooperation mit Beats-Kopfhörern ein und Jay Z wurde durch seine Investitionen unter anderem in Champagner und Cognak zum Milliardär. Auf diesen Zug der lukrativen Nebengeschäfte will nun also auch Capital Bra aufspringen. Neben einem aufwendig produziertem Werbe-Trailer (mit mittlerweile mehr als 2 Millionen Klicks) mit dem Rapper in der Hauptrolle, umgeben von „authentischen“ Pizzaköchen, machte sich das Marketing auch die Mühe die Produktbeschreibung auf den Pizzakartons der Sprache des Rappers anzupassen. So ist die Pizza beispielsweise „be…lelele…legt mit 100% Rindersalami“ und ist ganz nebenbei auch noch „Baba Soft“, obwohl sie einen auf „crunchy macht“.

Geschmacklich kommt die Pizza bei den Fans gut an. Wie wohl echten, italienische Pizzaköche urteilen würden? Das Produkt selbst ist letztendlich Nebensache, denn wo ein Capi ist, ist offenbar auch ein Weg um Geld zu machen. Oder wie es der Rapper selbst in seinem Werbeclip ausdrückt: „Einfach draufklatschen Bratan!“ Na dann, guten Appetit!

Das aktuelle Album von Capital Bra „CB7“ erschien am 18. September 2020.