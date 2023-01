Miley Cyrus: „Flowers“ ist ihr erfolgreichster Song in Deutschland – und bricht Streaming-Rekord

Foto: Vijat Mohindra/NBC via Getty Ima, NBC. All rights reserved.

Miley Cyrus erhebt in der Chart-Woche seit dem 27. Januar 2023 zum ersten Mal in ihrer Karriere Anspruch auf den ersten Platz der Deutschen Single-Charts. „Flowers“ ist jetzt schon starker Kandidat, einer der erfolgreichsten Hits des laufenden Jahres zu werden – dass er der größte in Cyrus‘ Karriere wird, gilt bereits als relativ sicher.

It’s official 🚨 The record has been broken by @MileyCyrus herself on January 26, making #Flowers the most streamed song in a single week in Spotify history. https://t.co/7xNld1n5ZV — Spotify (@Spotify) January 27, 2023

In den USA ist „Flowers“ ihre erste Nummer-1-Single seit 2014. In den zwei vollen Wochen nach seiner Veröffentlichung am 13. Januar 2023 war der Song zweimal hintereinander der innerhalb einer Woche meistgestreamte Spotify-Song aller bisherigen Zeiten – Cyrus brach damit Rekorde von Streaming-Stars wie Taylor Swift und BTS. Mit über einer Viertelmilliarde Streams auf Spotify und 138 Millionen Klicks auf YouTube ist ihre Selbsthilfe-Hymne auf bestem Wege, ihr populärster Song zu werden. Bis jetzt hält diesen Titel, zumindest nach den Zahlen Spotifys, „Party in the USA“ mit knapp 1,1 Milliarden Plays.

Ihren bisher größten Charterfolg in Deutschland hatte sie 2013 mit „Wrecking Ball“. Der Song erreichte Platz 6 und hielt sich insgesamt 35 Wochen in den Charts. „Flowers“ ist die erste Single aus ihrem für den 10. März 2023 angekündigten achten Album ENDELSS SUMMER VACATION.