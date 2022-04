US-Rapperin Bhad Bhabie veröffentlicht ihre OnlyFans-Einnahmen

Bhad Bhabie in Hollywood am letzten Abend ihrer 'Bhanned in the USA'-Tour am 14. Juni 2018

Pünktlich zu ihrem 18. Geburtstag kündigte die amerikanische Rapperin und Social-Media-Persönlichkeit Bhad Bhabie vergangenes Jahr einen Only-Fans-Account an. Auf Only-Fans stellen Content-Creator teilweise sexuell sehr expliziten bis pornographischen Content für monatlich zahlende „Fans“ zu Verfügung. Als der Account von Bhad Bhabie, bürgerlich Danielle Marie Bregol, vor etwa einem Jahr online ging, generierte er in gerade einmal sechs Stunden einen Umsatz von über einer Million US-Dollar, wie die Rapperin damals auf Instagram bekanntgab. Ein neuer Rekord auf der Plattform.

Seitdem veröffentlicht Bhad Bhabie regelmäßig neue Inhalte auf ihrem OnlyFans-Account, und das mit enormem finanziellen Erfolg. Kürzlich gab sie an, 50 Millionen US-Dollar mit ihrem Account umgesetzt zu haben. Nun untermauert sie diese Zahl mit einem Video, in dem die Einnahmenübersicht direkt aus dem OnlyFans-Account abgefilmt wurde. Und tatsächlich: Insgesamt hat die Rapperin satte 53 Millionen US-Dollar eingenommen. Nach diversen Abzügen des Anbieters bleiben ihr damit noch stolze 42,3 Millionen Dollar. Von dem Geld hat sich die 19-Jährige vor kurzem bereits eine Villa in Florida für 6,1 Millionen Dollar gekauft. Offensichtlich könnte sie sich wohl auch noch ein paar mehr leisten.

Bhad Bhabie: Das „Cash Me Outside“-Girl

Erstmals bekannt wurde Bhad Bhabie, die auch den Spitznamen „Cash Me Outside-Girl“ trägt, durch einen Auftritt bei der populären amerikanischen Reality-TV-Sendung „Dr. Phil“. In der Sendung berät Phil McGraw Menschen mit sozialen, psychischen und emotionalen Problemen. Weil Bhad Bhabie bereits mit 13 beim Kiffen von der Polizei erwischt wurde, diverse Autos gestohlen und einige Jugendliche verprügelt hat, meldete ihre Mutter sie bei „Dr. Phil“ an.

Sie schuf damit die Grundlage für den heutigen monetären Erfolg ihrer Tochter. Der Auftritt in der Sendung geht viral und macht Bhad Bhabie schlagartig berühmt. Auch deshalb, weil sie dem Live-Publikum in der Sendung den Satz „Catch me outside, How about that?“ entgegenwirft und den Satzbeginn dabei so undeutlich ausspricht, dass es klingt, als ginge es um „Cash“. Schnell entwickelt sich aus dem Ausschnitt ein überaus erfolgreiches Meme. Nach der Show verbringt Bhad Bhabie zwar noch drei Monate in einem Programm für schwer erziehbare Teenager und kriegt von ihrem „Hype“ nicht so wirklich viel mit, danach startet sie aber zügig ihre Karriere und bringt 2017 schließlich einen ersten eigenen Song raus.