Fusion 2024: Tickets, Line-up, Anfahrt, Wetter

Akne Kid Joe, Die Nerven und Grim104 sind vom 26. bis 30. Juni dabei: Alle Infos zur Fusion in Lärz gibt's hier.

Am Mittwoch (26. Juni) startet das Fusion Festival auf dem Flugplatz Müritz Airpark in Lärz, Mecklenburg-Vorpommern. Bis einschließlich 30. Juni geben sich dort nationale, sowie internationale Electro-, HipHop, Jazz- und Punk-Künstler:innen die Klinke in die Hand. Neben Musik werden auch Theater- und Tanz-Performances, sowie Talks und Workshops geboten. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr zur Fusion 2024 wissen müsst.

Tickets

Die Karten für da Fusion-Festival sind so begehrt, dass man sich vorher zu einer Lotterie anmelden muss, um eine Chance auf eine Karte zu bekommen. Das Open Air ist dementsprechend ausverkauft. Es gibt allerdings eine Ticket-Börse, auf der Käufer:innen ihre doch nicht benötigten Karten an noch wartende Fans verkaufen können. Diese kosten genauso viel wie die Karten im eigentlichen Verkauf: 220 Euro.

Die „Ticket:Börse“ findet ihr exklusiv auf der Website des Festivals. Die Betreiber:innen weisen ausdrücklich darauf hin, die Tickets von keinen anderen Anbieter:innen zu kaufen.

Anreise

Mit dem Auto

Für Besucher:innen, die mit dem Auto anreisen, gibt das Fusion-Team auf der Website folgende Hinweise: Von der A24 aus Hamburg oder Berlin kommend auf die A19 Richtung Rostock wechseln. Dann an der zweiten Ausfahrt (Nr. 18, Röbel) abfahren und der B198 Richtung Neustrelitz folgen. Nach der Ortschaft Vietzen geht es rechts zum Flugplatz Lärz. Vorsicht: zwei Blitzer auf der B 198.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Wenn ihr das Angebot der Deutschen Bahn nutzen wollt, um auf die Fusion zu kommen, solltet ihr den Bahnhof Neustrelitz ansteuern. Von dort aus stellt das Festival Shuttle-Buse zur Verfügung, die euch auf das Festival-Gelände bringen. Aufgrund des erhöhten Andrangs, sowie angekündigter Kontrollen am Bahnhof durch die Bundespolizei wird auf der Website auf die Möglichkeit einer alternativen Anreise mittels der Bassliner-Busse hingewiesen.

Line-up

Die Fusion ist kein reines Musik-Festival, obwohl diese natürlich im Mittelpunkt steht. Haupt-Acts sind Akne Kid Joe, Die Nerven und Grim104.

Außerdem mit dabei: Die Türen, Die Verlierer, Sirens Of Lesbos, Steintor Herrenchor, Strongboi, Toxoplasma. Hier geht es zum gesamten Line-up mitsamt Timetable.

Wetter

Für das Fusion-Wochenende ist mit warmen Wetter zu rechnen. Am 26. Juni werden maximal 28 Grad und Sonnenschein erwartet, am zweiten Festivaltag wird es mit 30 Grad noch heißer. Am Freitag, den 28. Juni, können Regenschauer auftreten – bei ca. 27 Grad. Die finalen beiden Open-Air-Tage werden sich eher bedeckt und bei rund 23 bis 24 Grad zeigen.