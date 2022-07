Die Nirvana-Affäre: So sah der Musikexpress im März 1992 aus

Konzert-Kritik

Coldplay im Olympiastadion Berlin: Nicht wirklich nachhaltig, aber für immer schön

Nachdem Coldplay 2019 angekündigt hatten, erst wieder auf Tour zu gehen, wenn das ökologisch nachhaltig möglich ist, war das nun offenbar gegeben, denn die Band ist auf Welttournee und spielte am 10. Juli 2022 das erste von drei Konzerten in Berlin und, nach dreimal Frankfurt, das vierte in Deutschland. Unsere Autorin ist begeistert.