Disney+ veröffentlicht „Die Simpsons“-Special zum zweiten Geburtstag

Disney+ feiert sein zweijähriges Bestehen mit zahlreichen neuen Inhalten am „Disney+ Day“. Unter anderem wird es ein „Die Simpsons“-Special in Form eines Crossover-Kurzfilms geben, wie der Streaming-Anbieter nun auf Twitter verkündete. Auf einem Bild zum Serien-Special sieht man Homer Simpson mit Goofy an einem Bar-Tisch sitzen.

Homer Simpson trifft auf Goofy

In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es: „Die Disney+ Day-Feier kommt nach Springfield in ‚Die Simpsons im Plusiläum‘! In dem neuen Kurzfilm veranstalten die Simpsons eine Disney+ Day-Party und jeder steht auf der Liste… außer Homer. Mit Freunden aus dem gesamten (Disney-) Angebot und Musik, die einer Disney-Prinzessin würdig ist, ist das Plusiläum Springfields Ereignis des Jahres.“

So @TheSimpsons threw us a party and things got… Goofy. Celebrate #DisneyPlusDay with the all-new short, The Simpsons in Plusaversary, streaming November 12 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/Xs8mAtBM7Y — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) November 2, 2021

„Die Simpsons“ sind bekannt für Serien-Specials und Crossover-Folgen

Es handelt sich dabei nicht um den ersten Crossover-Kurzfilm in Springfield, dem Heimatort der Simpsons-Figuren. So trafen sie bereits in „Maggie Simpson in: Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen“ auf „Star Wars“ und in „Bart und Loki: Zwei Glorreiche Halunken“ auf Marvel.

Zum Geburtstag des konzerneigenen Streaming-Dienstes wird Disney eine Reihe Premieren ausstrahlen, darunter Kurzfilme aus der Welt aus „Frozen“, ein Spin-Off-Kurzfilm von Pixars „Luca“, die zweite Staffel von „The World According to Jeff Goldblum“ sowie „The Book of Boba Fett“, aus dem „Star Wars“-Universum. Weiter wird der von Marvel Studios produzierte Superhelden-Film „Shang Chi and the Legend of the Ten Rings“ Premiere feiern.