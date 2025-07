Diesen Rekord haben Oasis in Manchester gebrochen

Oasis dürfen sich nach ihrem Homecoming-Konzert über einen Rekord freuen. Am 11.7. spielten die wiedervereinigten Oasis ihr erstes von mehreren Manchester-Konzerten. Das war natürlich mehr als ein Konzert, sondern ein wahres Nostalgie-Spektakel. Schließlich ist Manchester die Heimatstadt der Brit-Legenden.

80.000 Zuschauer:innen strömten zum ersten Manchester-Konzert der Gallaghers. Bis zum 20. Juli werden insgesamt 400.000 Zuschauer:innen im Heaton Park erwartet. Reunion: geglückt.

Oasis Rekord: Die größten Leinwände Großbritanniens

Technisch setzte das Comeback neue Maßstäbe: Die LED-Bildschirme auf der Bühne in Manchester messen 84 x 12 Meter – das sind 20 Meter mehr als beim Tourauftakt in Cardiff. Größer war in Großbritannien noch keine Konzertleinwand. Rekord für die Gallaghers!

Oasis in den Charts

Oasis feiern nicht nur ihr Live-Comeback in Manchester, sondern auch ein beeindruckendes Chart-Revival: Mit drei Alben gleichzeitig in den Top 5 der offiziellen britischen Albumcharts sind die Britpop-Ikonen so präsent wie seit Jahren nicht mehr. Die Single-Compilation „Time Flies… 1994–2009“ stieg erstmals seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2010 auf Platz 1, der Klassiker „(What’s the Story) Morning Glory?“ aus dem Jahr 1995 kletterte um zwölf Plätze auf Platz 2, und das Debütalbum „Definitely Maybe“ (1994) schoss um 22 Plätze nach oben auf Rang 4.

Auch in den UK-Singlecharts sind Oasis zurück. Die B-Seite „Acquiesce“ – ursprünglich Teil der ersten Nummer-1-Single „Some Might Say“ (1995) – erreicht Platz 17, nachdem sie letzte Woche auf Platz 40 neu eingestiegen war. Ebenfalls in den Top 20 vertreten: „Don’t Look Back in Anger“ (1996) auf Platz 18 und „Live Forever“ (1994) auf Platz 19.

Oasis: Die Tourdates

Sa, 12.07. – Heaton Park, Manchester, UK (AUSVERKAUFT)

Mi, 16.07. – Heaton Park, Manchester, UK (AUSVERKAUFT)

Sa, 19.07. – Heaton Park, Manchester, UK (AUSVERKAUFT)

So, 20.07. – Heaton Park, Manchester, UK (AUSVERKAUFT)

Fr, 25.07. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

Sa, 26.07. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

Mi, 30.07. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

Sa, 02.08. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

So, 03.08. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

Fr, 08.08. – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK (AUSVERKAUFT)

Sa, 09.08. – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK (AUSVERKAUFT)

Di, 12.08. – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh, UK (AUSVERKAUFT)

Sa, 16.08. – Croke Park, Dublin, Irland (AUSVERKAUFT)

So, 17.08. – Croke Park, Dublin, Irland (AUSVERKAUFT)

Sa, 27.09. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

So, 28.09. – Wembley-Stadion, London, UK (AUSVERKAUFT)

Nordamerika

So, 24.08. – Rogers Stadium, Toronto, Kanada (AUSVERKAUFT)

Mo, 25.08. – Rogers Stadium, Toronto, Kanada (AUSVERKAUFT)

Do, 28.08. – Soldier Field, Chicago, USA (AUSVERKAUFT)

So, 31.08. – MetLife Stadium, East Rutherford, USA (AUSVERKAUFT)

Mo, 01.09. – MetLife Stadium, East Rutherford, USA (AUSVERKAUFT)

Sa, 06.09. – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, USA (AUSVERKAUFT)

So, 07.09. – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, USA (AUSVERKAUFT)

Fr, 12.09. – Estadio GNP Seguros, Mexiko-Stadt, Mexiko (AUSVERKAUFT)

Sa, 13.09. – Estadio GNP Seguros, Mexiko-Stadt, Mexiko (AUSVERKAUFT)

Asien & Ozeanien

Di, 21.10. – Goyang Stadium, Seoul, Südkorea (AUSVERKAUFT)

Sa, 25.10. – Tokyo Dome, Tokio, Japan (AUSVERKAUFT)

So, 26.10. – Tokyo Dome, Tokio, Japan (AUSVERKAUFT)

Fr, 31.10. – Marvel Stadium, Melbourne, Australien (AUSVERKAUFT)

Sa, 01.11. – Marvel Stadium, Melbourne, Australien (AUSVERKAUFT)

Di, 04.11. – Marvel Stadium, Melbourne, Australien (AUSVERKAUFT)

Sa, 07.11. – Accor Stadium, Sydney, Australien (AUSVERKAUFT)

So, 08.11. – Accor Stadium, Sydney, Australien (AUSVERKAUFT)

Südamerika