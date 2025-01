Dieses Ferrari-Stormtrooper-Shirt rockt George Lucas im Urlaub

Mit einem ironischen T-Shirt zollt der Regisseur sich selbst Tribut.

George Lucas macht gerade Karibik-Urlaub auf St. Barts und präsentierte seinen Freizeitlook in einem knallroten T-Shirt mit Ferrari-Stormtrooper-Print.

Sturmtruppler im Boxenstopp

Der „Star Wars“-Schöpfer ist wohl immer noch großer Fan seiner eigenen Erfindung. So zeigte er sich jetzt in einem weltweit wohl einzigartigen Kleidungsstück. Vorn aufgedruckt: Ein Formel-1-Rennwagen und ein Stormtrooper im Ferarri-Overall. Dazu trug er einen weiße Hose und einen weißen Anglerhut – George Lucas’ Hommage an sich selbst.

Nur noch eine Randfigur

Während das „Star Wars“-Franchise von Disney immer weiter ausgebaut wird, hat der Erfinder allerdings nichts mehr zu sagen. Der 80-Jährige hatte seine Produktionsfirma Lucasfilm 2012 am Disney verkauft – für eine Gesamtsumme von mehr als vier Milliarden US-Dollar. Seitdem werden Spin-offs und Fortsetzungen ohne ihn entwickelt. Ab und zu taucht Lucas zwar am Set auf, allerdings hat er wohl keinen Einfluss mehr auf die Geschichte. Ergo: Er ist zum Zuschauen verdammt, während eine neue Generation seine Geschichte weiterspinnt.

Wirklich begeistert hat er sich allerdings von den produzierten Sequels seitdem nicht immer gezeigt. „Das sind meine Kinder. Ich liebe sie, ich habe sie erschaffen, ich bin sehr intim mit ihnen verbandelt und ich habe sie an die weißen Sklavenhalter verkauft […]“, sagte er 2015 in einem Interview mit PBS über „Star Wars: Das Erwachen der Macht“. Diese Äußerung sorgte für Kritik, woraufhin Lucas sich öffentlich entschuldigte und über ABC klarstellte, dass er einen „sehr unangebrachten Vergleich“ benutzt habe.

„Ich glaube, dass diese Philosophie die Zeit überdauern wird“

2021 äußerte sich der Sci-Fi-Mogul während einer virtuellen Fragerunde erneut zu den neuen Produktionen. George Lucas stellte sich zusammen mit seiner Frau Mellody Hobson den Fragen der Kinder der East Harlem School At Exodus House. Ein Schüler fragte ihn, wie sich die Welt in „Star Wars“ seit dem ersten Film verändert habe.

George Lucas antwortete: „Das weiß ich leider nicht, denn ich habe die Kontrolle über ,Star Wars‘ verloren. Es geht alles in eine ganz andere Richtung, als ich es geplant habe. Die ersten sechs sind aber meine Filme, sie spiegeln meine Philosophie wieder. Ich glaube, dass diese Philosophie die Zeit überdauern wird. Sie basiert nämlich auf Geschichte, auf Weltanschauung und vielen anderen Dingen.“

Dass seine Philosophie überdauern wird, dafür sorgt der Regisseur dann wohl auch im Urlaub mit Merchandise in Signalfarbe. Zumindest scheint er selbst seine Begeisterung für seine Figuren noch nicht verloren zu haben.